Eksport po 4 miesiącach wyniósł 74,6 mld euro

Polski eksport w okresie styczeń-kwiecień br. wzrósł o 3 proc. rok do roku i osiągnął ok. 74,6 mld euro - wynika z opublikowanych we wtorek danych Europejskiego Urzędu Statystycznego. Natomiast wskaźnik inflacji w maju wyniósł dla Polski 2,2 proc.

Z opublikowanych we wtorek danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat wynika, że w maju wzrost wskaźnika inflacji HICP spowolnił wobec kwietnia do 1,2 proc. z 1,7 proc. w strefie euro, a w całej UE do 1,6 proc. z 1,9 proc. (rok do roku).

Najwyższy wkład do rocznej stopy inflacji w strefie euro miały usługi (+0,47 p.p.) i energia (+0,38 p.p.) - wskazują eksperci MPiT w informacji o danych Eurostatu.

Jak dodają, najniższy wzrost wskaźnika odnotowano na Cyprze (+0,2 proc.), w Portugalii (+0,3 proc.) i Grecji (+0,6 proc.), natomiast najwyższy w Rumunii (+4,4 proc.), na Węgrzech (+4 proc.) i Łotwie (+3,5 proc.).

Dla Polski wskaźnik wyniósł 2,2 proc. i wzrósł wobec kwietnia o 0,1 p.p., podobnie jak w krajach regionu - zaznacza MPiT.

Z kolei według wtorkowych wstępnych danych Eurostatu w okresie styczeń-kwiecień br. eksport 28 krajów UE wzrósł o 4,9 proc., do ok. 654,9 mld euro, a import o 6,6 proc., do ok. 676,7 mld euro.

W rezultacie odnotowano wzrost deficytu o 11,4 mld euro, do ok. 21,7 mld euro - wskazuje MPiT.

Największym partnerem handlowym UE 28 w analizowanym okresie były Stany Zjednoczone, z którymi obroty osiągnęły wartość ponad 241 mld euro. Na kolejnym miejscu uplasowały się Chiny (obroty ok. 206,5 mld euro) oraz Szwajcaria (ponad 91 mld euro).

W ujęciu przedmiotowym najszybciej rósł eksport artykułów rolno-spożywczych (o 9,6 proc. rdr, do ok. 42,4 mld euro) oraz wyrobów przemysłu chemicznego (o 7,8 proc. rdr, do ok. 126,4 mld euro). Zaś sprzedaż dominujących w unijnym eksporcie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (ok. 40 proc. udziału) wzrosła o 3 proc. rdr, do ok. 264,5 mld euro - zaznacza resort.

Najszybszy wzrost importu odnotowano w przypadku wyrobów przemysłu chemicznego (o 10,7 proc. r/r, do ok. 73,7 mld euro) oraz wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 8 proc. r/r, do ok. 213,7 mld euro). Szybszy niż przeciętnie eksport towarów spośród państw UE28 odnotowano w 17 krajach, z kolei szybszy niż przeciętnie import odnotowano w 11.

Według wstępnych danych Eurostatu polski eksport wzrósł o 3 proc. rok do roku, do ok. 74,6 mld euro, a import o 2 proc. rdr, do ok. 75,5 mld euro, co przełożyło się na zmniejszenie deficytu o 0,5 mld euro, do ok. 0,9 mld euro - podkreśliło MPiT.

PAP, MS