Akcesja Macedonii i Albanii jeszcze nie teraz

Po wielogodzinnych dyskusjach unijni ministrowie ds. europejskich uzgodnili we wtorek, że odkładają decyzje o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią do października. Polska w szerszej grupie państw była za szybszym działaniem.

Udało się przyjąć konkluzje Rady ds. Ogólnych w sprawie rozszerzenia, co samo w sobie jest pozytywnym sygnałem, bo w ostatnich latach mieliśmy problemy i bardzo duże ryzyka nieprzyjęcia żadnego dokumentu w tej sprawie. Polska opowiadała się za tym, żeby był on jak najbardziej ambitny - powiedział dziennikarzom po zakończeniu obrad w Luksemburgu wiceszef MSZ Konrad Szymański.

Pod koniec maja Komisja Europejska oceniła, że Albania i Macedonia Północna przeprowadziły reformy, szczególnie w obszarach określonych przez Radę w czerwcu 2018 r. jako kluczowe, dlatego Rada UE powinna podjąć decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. W UE nie ma jednak co do tego zgody. Wątpliwości mają Francja, Holandia, Dania i Hiszpania.

Od bardzo wielu lat mamy do czynienia z utrzymującymi się ograniczeniami politycznymi w niektórych państwach członkowskich, które przekładają się na trudności w realizacji procesu rozszerzenia - zauważył Szymański.

Kraje takie, jak Włochy, Rumunia, Słowacja czy Polska, przekonują, że UE powinna wynagrodzić krajom Bałkanów Zachodnich reformy i podjąć decyzje o otwarciu negocjacji.

Decyzje o otwarciu negocjacji wstrzymuje m.in. niemiecki Bundestag, który ma zająć stanowisko w tej sprawie dopiero we wrześniu. Państwa UE jeszcze w zeszłym roku podjęły decyzję o odłożeniu rozmów o członkostwie z Albanią i Macedonią. Kraje, które opowiadają się za otwarciem rozmów, wskazują, że stawką jest wiarygodność UE w regionie, w którym o wpływy walczą także Rosja i Chiny.

To ma znaczenie dla całej Unii, ponieważ globalna rola Unii jest zależna m.in. od tego, czy UE zachowuje zdolność do rozszerzenia. W szczególności chodzi o regiony takie, jak Bałkany Zachodnie, bez zdolności UE do rozszerzania się inne ośrodki, inni gracze zainteresowani tym regionem będą zyskiwali tam wpływy kosztem naszego bezpieczeństwa, naszych interesów handlowych i ekonomicznych - mówił Szymański.