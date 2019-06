Rosjanie rozpoczęli zsyłkę krymskich Tatarów

Sąd wojskowy w Rostowie nad Donem skazał we wtorek pięciu Tatarów krymskich na kary od 12 do 17 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Aresztowani w październiku 2016 r. tatarscy aktywiści zostali oskarżeni o przynależność do panislamskiej parti Hizb ut-Tahrir.

Tejmur Abdułłajew został skazany na 17 lat łagru, Rustem Ismaiłow na 14 lat, Uzieir Abdułłajew na 13 lat, a Ajder Saledinow i Emil Dżemadenow na 12 lat pozbawienia wolności.

To kolejny przykład zastosowania rosyjskiego prawa antyterrorystycznego do tuszowania politycznych represji wobec narodu krymskotatarskiego - ogłosiło MSZ Ukrainy na swojej stronie internetowej, podkreślając, że sąd okręgu północnokaukaskiego odrzucił wszystkie argumenty oraz dowody przedstawione przez obronę, co świadczy o pokazowym charakterze procesu oraz zależności rosyjskich sądów od władzy. Wzywamy społeczność międzynarodową do potępienia tych niezgodnych z prawem decyzji oraz zwiększenia polityczno-dyplomatycznej presji oraz sankcji w stosunku agresora, aby powstrzymać rosyjskie łamanie praw człowieka na tymczasowo okupowanym Półwyspie Krymskim - napisano.

Ukraiński MSZ zaznaczył również, że powinno się wymagać od Rosji zastosowania się do międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Do sytuacji odniósł się na Facebooku były prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko.

Rosyjska władza okupacyjna kontynuuje próby przekształcenia ukraińskiego Krymu w prawdziwy obóz koncentracyjny. Odpowiedź powinna być konkretna i twarda; świat musi zwiększyć presję na Rosję, aby uwolnić wszystkich ukraińskich zakładników Kremla - napisał.

Hizb ut-Tahrir (Partia Wyzwolenia) z siedzibą w Londynie zabiega o zjednoczenie muzułmanów - jak zaznacza, środkami pokojowymi - w jedno panislamskie państwo rządzone zgodnie z prawem koranicznym. Taki kalifat miałby objąć cały świat islamski.

Działalność tego ruchu jest w Rosji zakazana. Obrońcy praw człowieka i sami tatarscy aktywiści podkreślają jednak, że w rzeczywistości Tatarzy krymscy są prześladowani za to, że wyznają islam i są przeciwni rosyjskiej okupacji Krymu.

Wyrok kilkunastu lat łagru jest szokujący i wręcz wpisuje się w tradycje reżimu totalitarnego. To elementy prześladowania aktywności instytucjonalno-obywatelskiej, niesankcjonowanej przez Kreml. W ten sposób dusi się potencjalne ogniwa społecznego nieposłuszeństwa na Krymie - powiedział Nedim Useinow, naukowiec z Zakładu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Nawet jeśli ci muzułmanie byli bardzo konserwatywni, nawet jeśli posiadali zakazaną w Rosji literaturę religijną i prowadzili antyrosyjską agitację, to te wyroki nie są wcale próbą zduszenia ewentualnych radykalizmów religijnych, lecz właśnie działań społeczeństwa obywatelskiego. Tatarzy krymscy nigdy nie przeprowadzili żadnego ataku terrorystycznego, a jednak oskarża się ich o terroryzm. W ten sposób prezydent Rosji chce stworzyć wrażenie, że zagrożenie ze strony Tatarów krymskich faktycznie istnieje. To także budowa obrazu silnego przywódcy, zdolnego obronić kraj przed wrogami z zewnątrz i ekstremistami islamskimi wewnątrz kraju, dla których opozycja byłaby zbyt pobłażliwa - ocenił Useinow.

Wchodzący w skład Ukrainy Krym został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku, po interwencji zbrojnej i referendum uznanym przez władze Ukrainy i Zachód za nielegalne.

Tatarzy krymscy, którzy stanowią 12 proc. mieszkańców półwyspu, byli przeciwni nielegalnemu plebiscytowi. Ich społeczność w większości zbojkotowała głosowanie, narażając się na represje ze strony rosyjskich władz.

Po zajęciu Krymu Rosja zakazała działalności Medżlisu (samorządu tatarskiego), a jego przywódcy zmuszeni byli do opuszczenia półwyspu. Tatarzy są stale dyskryminowani przez rosyjskie władze, rugowani z własnych ziem, ich domy są przeszukiwane, a działacze porywani.

