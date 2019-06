Korea Północna umiera z głodu

Korea Płd. przekaże 50 tys. ton ryżu zmagającej się z niedostatkami żywności Korei Płn. za pośrednictwem oenzetowskiej agencji humanitarnej Światowy Program Żywnościowy (WFP) - poinformowało południowokoreańskie ministerstwo ds. zjednoczenia.

WFP zajmie się transportem i dystrybucją ryżu, a także „koniecznym monitoringiem w Korei Płn.” - podała agencja Yonhap, cytując resort.

Yonhap podkreśla, że Seul przekaże ryż Pjongjangowi po raz pierwszy od 2010 roku, kiedy wysłano 5 tys. ton tego zboża, by pomóc w uporaniu się ze skutkami powodzi. Po raz pierwszy zebrany w Korei Płd. ryż zostanie przekazany za pośrednictwem międzynarodowej agencji.

W bliskiej współpracy z WFP rząd zdecydował się przekazać 50 tys. ton uprawianego w kraju ryżu potrzebującym mieszkańcom Korei Północnej - powiedział na konferencji prasowej szef resortu ds. zjednoczenia Kim Jen Czul.

Dodał, że rząd w Seulu liczy na jak najszybsze dostarczenie pomocy żywnościowej i postara się, aby trafiła ona do Korei Płn. przed końcem września.

Po ogłoszeniu planów wysłania ryżu WFP oświadczył, że „będzie wymagał wysokich standardów dotyczących dostępu i monitoringu przed wzięciem na siebie odpowiedzialności za dystrybucję jakiejkolwiek pomocy” - przekazał Yonhap.

ONZ oceniała niedawno, że nawet 10 mln mieszkańców Korei Północnej, czyli 40 proc. populacji, „pilnie potrzebuje pomocy żywnościowej”. Według oenzetowskiego raportu obywatele tego kraju spożywają w tym roku średnio 300 gramów żywności dziennie.

Oficjalna agencja prasowa Korei Płn. KCNA pisała w maju, że kraj zmaga się z największą suszą od 37 lat. Nie jest jasne, czy może być ona równie groźna jak katastrofalna susza z lat 90. XX wieku, która, jak się uważa, przyczyniła się do śmierci setek tysięcy ludzi.

Decyzja o przekazaniu ryżu musi jeszcze zostać zatwierdzona przez rządowy komitet nadzorujący współpracę pomiędzy obiema Koreami. Kiedy to nastąpi, ryż zostanie zakupiony na lokalnym rynku i przekazany WFP, która wyśle go do Korei Płn. - podał Yonhap.

Rząd w Seulu spodziewa się, że ryż będzie kosztował ok. 127 mld wonów (107,9 mln USD).

