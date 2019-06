Pierwsze urodziny "Let’s Fintech with PKO BP"!

Platforma współpracy ze startupami „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” świętuje swoje pierwsze urodziny. Do programu zgłosiło się ponad 300 startupów z Polski i z zagranicy.W ciągu roku, bank wdrożył wiele nowych technologii, w tym platformę do weryfikacji autentyczności cyfrowych dokumentów wraz z Coinfirm

Platforma współpracy ze startupami „Let’s Fintech with PKO Bank Polski” świętuje swoje pierwsze urodziny. W tym czasie dedykowany zespół przeanalizował zgłoszenia ponad 300 młodych firm z Polski i z zagranicy, nawiązując współpracę biznesową z kilkunastoma z nich, w tym z Coinfirm, Emplocity czy TuPrawnik. Aby zapewnić startupom najlepsze warunki rozwoju, „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” rozwija dotychczasowe środowisko technologiczne o kolejne możliwości. Nowym partnerem projektu został Operator Chmury Krajowej – dostawca najbardziej zaawansowanych usług chmurowych na polskim rynku.

Z perspektywy czasu widzę, jak długą drogę przeszliśmy. Zaczynaliśmy jako ścieżka partnerska jednego z programów akceleracyjnych, dziś mamy własną infrastrukturę, zespół ekspertów, wypracowaną siatkę partnerów w kraju i na świecie oraz możliwość zasilenia wybranych projektów kapitałem. Możemy skupić się na wyszukiwaniu najbardziej perspektywicznych rozwiązań technologicznych na rynku i być dla nich pożądanym partnerem – mówi Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji PKO Banku Polskiego.

Platforma innowacji

W trakcie pierwszego roku działalności „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” do programu zgłosiło się ponad 300 startupów. Ponad 1/3 zgłoszeń pochodziła z zagranicy. 150 firm miało możliwość zaprezentowania swojej technologii przed dedykowanym zespołem ekspertów. Aby wybrać pomysły, które najlepiej odpowiadają potrzebom banku i jego klientów, w ciągu roku przeprowadzono ponad 250 godzin warsztatów z jednostkami biznesowymi. W efekcie wdrożonych zostało dziesięć rozwiązań, z których już dziś korzystają zarówno klienci banku, pracownicy, jak i cały sektor bankowy.

W gronie twórców tych projektów znalazła się polsko-brytyjska spółka Coinfirm. Wspólnie z PKO Bankiem Polskim odpowiada ona za największe pod względem skali wdrożenie technologii blockchain w europejskiej bankowości umożliwiające weryfikację autentyczności cyfrowych dokumentów. Z kolei rozwiązanie TuPrawnik, udostępnione klientom z sektora MŚP, pozwala na szybką, kompleksową i całkowicie zdalną konsultację prawną u jednego z wielu specjalistów. Natomiast zastosowanie pomysłu Quantum.CX, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy uśmiechów doradców i klientów, pomaga w podnoszeniu jakości obsługi w oddziałach.

Przyszłość „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”

Zespół Let’s Fintech stale prowadzi prace nad nowymi, innowacyjnymi projektami. Cyfrowe zawieranie umów, wykorzystanie biometrii behawioralnej, analiza danych mobilnych pozwalająca na ustalenie optymalnej lokalizacji placówek, czy nowe zastosowania technologii blockchain – to tylko część z rozwiązań, nad którymi obecnie pracuje PKO Bank Polski w ścisłej współpracy ze startupami. Stały wzrost liczby młodych firm, które chcą współtworzyć nowe rozwiązania w ramach platformy rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii PKO Banku Polskiego, to jeden z powodów, dla których dotychczasowe środowisko technologiczne „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” zostanie wzmocnione nową technologią. Współpraca z Operatorem Chmury Krajowej, czołową firmą rozwijającą usługi związane z cyfrowym przetwarzaniem i przechowywaniem danych, pozwoli na udostępnienie najbardziej zaawansowanych usług chmurowych wszystkim firmom realizującym wdrożenia technologiczne w ramach „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”.

Dla startupów kluczowe są czas i łatwość przeprowadzania pivotów. Nasze doświadczenia w ramach obsługi środowisk testowych PKO Banku Polskiego pokazują, że można oszczędzić całe tygodnie pracy, dzięki zastosowaniu rozwiązań technologicznych Operatora Chmury Krajowej. Bardzo się cieszę, że na naszej infrastrukturze będą pracować twórcy najciekawszych fintechowych rozwiązań, wyselekcjonowaynch w ramach programu – powiedział Michał Potoczek, prezes zarządu Operatora Chmury Krajowej. Mam nadzieję, że kiedy staną się dużymi firmami, wciąż będą korzystać z naszych usług – dodał.

Bank wspierający innowacje

Szansę na nawiązanie współpracy z „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” ma każda firma, oferująca nowatorskie podejście do tradycyjnej bankowości. Startup, który zdecyduje rozwijać się pod skrzydłami największego banku w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, przechodzi indywidualny proces rekrutacji. W momencie rozpoczęcia współpracy startup otrzymuje dedykowany zespół projektowy, który kompleksowo wspiera go we wdrożeniu rozwiązania w banku od strony merytorycznej, IT oraz biznesu. Więcej szczegółów oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie internetowej PKO Banku Polskiego fintech.pkobp.pl.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kw. 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 862 mln mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 326 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 8,9 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec I kw. 2019 r. miała 3,4 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2018 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

