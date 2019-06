Fiskus się informatycznie centralizuje

Od lipca br. 400 urzędów skarbowych będzie pracować w centralnym systemie Poltax Plus; teraz jest w nim już 321 urzędów - poinformował w piątek na Twitterze resort finansów. System służy urzędom skarbowym m.in. do poboru podatków PIT, CI i VAT.

„Jesteśmy już na ostatniej prostej w procesie wdrażania #PoltaxPlus. Już od lipca 400 US będzie pracować na jednym centralnym #PoltaxPlus. Praktycznie w jeden rok przygotowaliśmy i wdrożyliśmy wyczekiwany od wielu lat centralny system poboru podatków. @KAS_GOV_PL” - napisano na Twitterze.

Dodano, że w systemie Poltax Plus jest już 321 urzędów skarbowych.

O planach centralizacji systemu Poltax mówił w rozmowie z PAP pod koniec grudnia ub.r. pełnomocnik do spraw informatyzacji resortu finansów Przemysław Koch. Wyjaśnił, że początki Poltaksu sięgają jeszcze lat 90-tych zeszłego wieku. To system, na którym pracują urzędy skarbowe, służący do obsługi procesów związanych z poborem podatku, zwłaszcza PIT, CIT i VAT. Jak wyjaśnił Koch, jest to system zdecentralizowany - urzędy skarbowe działają na własnych bazach danych, które nie komunikują się ze sobą.

„W praktyce oznacza to, że poza urzędem skarbowym, w którym przetwarzane są dane podatnika, inne urzędy skarbowe nie mają dostępu w sposób bezpośredni do takich danych. Realizujemy aktualnie projekt, w ramach którego budujemy jeden centralny system. To duże przedsięwzięcie, z bardzo ambitnym harmonogramem. Naszym celem jest wdrożenie centralnego systemu, z jedną bazą danych, na którym będzie równolegle pracować 400 urzędów skarbowych w Polsce” - podkreślił Koch.

Harmonogram realizacji projektu przewidywał gotowość do zmiany na przełomie lutego i marca 2019. Od marca stopniowo realizowana miała być migracja do centralnego systemu poszczególnych urzędów skarbowych.

„_Zgodnie z opracowanym harmonogramem, do połowy 2019 r. wszystkie urzędy skarbowe będą pracować na jednym centralnym systemie, wszystkie dane podatników związane z obsługą procesów poboru i rozliczenia podatków VAT, CIT, PIT będą dostępne z poziomu jednego systemu, niezależnie do miejsca pracy. Jedynym ograniczeniem będzie poziom posiadanych uprawnień pracownika KAS” - wyjaśnił wówczas Koch.

Marcin Musiał (PAP), sek