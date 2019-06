Korepetytorzy na wakacjach i bez wielkich długów

Rozmowa z Haliną Kochalską, ekspertem w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor o tym, w jakiej kondycji finansowej są firmy oferujące w Polsce zajęcia pozaszkolne

Miliony uczniów rozpoczęły właśnie wakacje, co oznacza, że nie będą korzystać z zajęć dodatkowych, na które uczęszczają w czasie roku szkolnego, w tym przede wszystkim z korepetycji, ale też np. z zajęć artystycznych czy sportowych. Miejmy nadzieję, że ta wakacyjna absencja nie zachwieje pozaszkolną branżą edukacyjną, tym bardziej, że wielu uczniów skorzysta np. z wyjazdów językowych. Jak ogólnie można ocenić kondycję firm oferujących zajęcia pozaszkolne?

Halina Kochalska: Analizy kondycji finansowej firm proponujących zajęcia pozaszkolne przeprowadzona przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska pokazują, że trzy na pięć tego rodzaju firm radzi sobie dobrze lub bardzo dobrze.

W jednoznacznie złej sytuacji finansowej jest co piąta. Sytuacja oczywiście różni się w zależności od oferty.

Najlepiej radzą sobie firmy zajmujące się korepetycjami, a najgorzej podmioty związane ze sportem, ale i w tym przypadku większość (53 proc.) jest w silnej i dobrej kondycji finansowej.

W przypadku szkół językowych często z zajęć korzystają także osoby dorosłe, ciężko więc oceniać za jaką część tego biznesu odpowiadają dzieci. Języka obcego można się dziś uczyć na wiele sposobów, również poprzez liczne aplikacje, umożliwiające zdobywanie wiedzy przez Internet. Może to wpływać na obniżenie marży i pogorszenie kondycji finansowej, stąd 43 proc. firm jest w złej i słabej kondycji finansowej. Podobnie statystyki przedstawiają się dla firm proponujących zajęcia artystyczne.

Jakie firmy wypadają najkorzystniej?

Halina Kochalska: Najlepiej wypada działalność wspomagająca edukację, czyli tzw. korepetycje – ponad 82 proc. firm zajmujących się korepetycjami jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej.

O kondycji firmy w dużej mierze świadczy fakt, czy solidnie spłaca zobowiązania. Jak to wygląda w przypadku branży edukacyjnej?

Halina Kochalska: Skala zaległości wobec banków i partnerów biznesowych również ukazuje firmy zajmujące się edukacją pozaszkolną od dobrej strony. Firmom zajmującym się edukacją pozaszkolną rzadko zdarzają się opóźnienia płatności.

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że nie reguluje zobowiązań w terminie mniej niż 3 proc. firm. Dla porównania w całej gospodarce niesolidnych płatników jest 6,3 proc. Z danych za I kwartał 2019 roku wynika, że całkowite niespłacone zadłużeniu wobec banków i partnerów biznesowych wynosi niecałe 122 mln zł .

W przypadku podmiotów wspierających edukację i oferujących korepetycje, których kondycja jest oceniania najlepiej, odsetek niesolidnych dłużników to tylko 2,3 proc. Ich średnia zaległość jest jednak znacząca i przekracza 181 tys. zł. Wśród firm zajmujących się nauką języków obcych, jedynie 1,5 proc. firm ma na koncie niezapłacone faktury i raty kredytów. Również pod względem średniej zaległości, z wynikiem 25,7 tys. zł, wypadają one najkorzystniej.

Czy branża edukacyjna dla dorosłych - firmy szkoleniowe też są w podobnej kondycji?

Halina Kochalska: Za przykład mogą tu posłużyć szkoły nauki jazdy. Mimo relatywnie wysokich kosztów związanych z koniecznością posiadania i obsługi floty samochodów, są oceniane pozytywnie.

Blisko 75 proc. ma się dobrze, z czego prawie 63 proc. bardzo dobrze. Wszystko dzięki dużej liczbie chętny do nauki. Tylko w roku 2018 wydano w Polsce ponad 400 tys. dokumentów upoważniających do prowadzenia pojazdów. Zapewne są także wśród nich osoby, którym kurs poprzedzający zdobycie uprawnień opłacili rodzice, np. ze środków z programu 500+.

Biorąc pod uwagę udział firm posiadających niespłacone zadłużenie w bankach i przeterminowane faktury zgłoszone do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, to wśród szkół nauki jazdy jest to 3,2 proc., czyli nieco więcej niż w biznesie nastawionym głównie na dzieci, ale nadal znacznie mniej niż w całej gospodarce.

Rozmawiała Grażyna Raszkowska