W maju upadłość ogłosiły 44 firmy - choć jest to wartość wyższa o 16,7% w porównaniu z kwietniem, to jednocześnie jest to drugi najlepszy wynik od września 2018 r., gdy upadły 33 przedsiębiorstwa. W porównaniu z majem ub.r., liczba upadłości zmniejszyła się o 4,5%, podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 34, a więc o 3 więcej niż miesiąc wcześniej, lecz o 11 mniej niż w marcu br. W porównaniu z majem ub.r. liczba restrukturyzacji zmalała o 10,5%. Wszczęcie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych nastąpiło łącznie wobec 76 podmiotów. Na tle ostatnich dwunastu miesięcy, kiedy to średnio w tym okresie odnotowywano ok. 87 zdarzeń o charakterze niewypłacalności ostatni miesiąc był dla przedsiębiorców łaskawy - czytamy w raporcie.

KUKE podkreśla, że szczególnie wyraźnie spadła liczba ogłaszanych upadłości w przemyśle, która ukształtowała się na najniższym poziomie od lutego 2018 r. Natomiast wyraźny jest trend wzrostowy w upadłościach przedsiębiorstw budowlanych.

Zjawisko to związane jest z silną konkurencją pomiędzy podmiotami, których liczba jest relatywnie wysoka. Wszystko to następuje w warunkach dynamicznego wzrostu wynagrodzeń oraz ograniczonej podaży fachowej siły roboczej. Jednocześnie rentowną realizację podpisanych kontraktów utrudniają trwające wzrosty cen materiałów budowlanych - czytamy dalej.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy obniżyła się w maju do 1 046 - najniższego poziomu od września 2018 r. Według KUKE, aktualnemu ograniczeniu ryzyka działalności gospodarczej w Polsce sprzyja silny popyt konsumpcyjny oraz zwiększająca się dynamika inwestycji przedsiębiorstw.

Przedmiotowe czynniki pobudzają koniunkturę w kraju, co powoduje, że jest ona zdecydowanie korzystniejsza, niż można było się spodziewać na początku roku. Jednak wciąż dla wielu przedsiębiorców problemem jest silna presja na wzrost wynagrodzeń przy jednoczesnej niskiej dostępności pracowników. Od kilku miesięcy zwracamy również uwagę, by nie zapominać o niepewności i ryzyku związanym z rozwojem sytuacji w globalnej gospodarce i u najważniejszych partnerów handlowych, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja - czytamy także.

