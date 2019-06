Rosjanie próbują obrzydzić gruzińskie wina

Rosyjska Federalna Służba ds. nadzoru w sferze ochrony praw konsumentów (Rospotriebnadzor) oznajmiła w poniedziałek, że kontrole napojów alkoholowych dostarczanych z Gruzji świadczą o pogarszającej się jakości tej produkcji w ciągu ostatnich pięciu lat.

W tym czasie - oświadczył Rospotriebnadzor - wielkość gruzińskiej produkcji nie odpowiadającej standardom wzrosła niemal trzykrotnie.

Jak głosi oświadczenie rosyjskiego urzędu, wzmocnił on „kontrolę jakości i bezpieczeństwa wyprodukowanych w Gruzji napojów alkoholowych, dostarczanych na terytorium Federacji Rosyjskiej”.

Co roku w Rosji sprzedawanych jest około 10-12 mln butelek wina gruzińskiego. Na rosyjskim rynku nie jest to ilość znacząca - stanowi ona zaledwie 1 proc. rosyjskiego rynku win zwykłych i musujących. W 2018 roku Rospotriebnadzor nie dopuścił do sprzedaży w Rosji partii alkoholu z Gruzji o łącznej wielkości 203 tys. litrów.

W 2006 roku Rosja zamknęła swój rynek dla produktów z Gruzji: wody mineralnej Borżomi i gruzińskich win. Zakaz cofnięto w 2013 roku.

