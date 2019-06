W czerwcu budowy nieco spowolnią

W czerwcu, w związku z mniejszą liczbą dni roboczych, oczekujemy wolniejszej dynamiki produkcji budowlanej - zbliżonej do 5 proc. rok do roku - wskazało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS.

Jak podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa w maju 2019 r. wzrosła o 9,6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyła się o 5,3 proc.

To bardzo dobry wynik, szczególnie uwzględniając wysoką bazę sprzed roku, kiedy produkcja budowlana wzrosła o 20,7 proc. Równie dobrych odczytów spodziewamy się w kolejnych miesiącach, co powinno przełożyć się na wzrost stopy inwestycji w całym 2019 roku - zaznaczyli eksperci MPiT w poniedziałkowym komentarzu.

Resort wskazał, że w maju 2019 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., wysoki wzrost produkcji odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie budową infrastruktury (obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 8,8 proc.), „choć jest on nieco wolniejszy niż na początku roku”.

Roboty budowlane głównie związane z wykończeniem inwestycji (specjalistyczne) wzrosły o 14,6 proc., natomiast jednostki zajmujące się budową budynków o 7,0 proc. - podkreślili eksperci MPiT.

Według resortu, aktywność budowlaną potwierdzają także dane z rynku mieszkaniowego.

W maju wzrosła zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania (28,4 proc. rok do roku), głównie mieszkań na sprzedaż lub wynajem (42,3 proc. rok do roku), jak i liczba rozpoczętych inwestycji deweloperskich (5,7 proc.). Szacuje się, że na koniec maja 2019 roku w budowie pozostawało o 4,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku - zaznaczono.

Analitycy MPiT podkreślili, że w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie zbliżonym do maja (plus 7,8 wobec plus 7,7).

Utrzymują się pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej oraz negatywne dotyczące sytuacji finansowej, głównie z powodu rosnących opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe - zaznaczyli.

Dodali, że firmy budowlane przewidują wzrost zatrudnienia zbliżony do zgłaszanego przed miesiącem oraz wzrost cen robót budowlano-montażowych, zaś przedsiębiorcy przewidują pozytywne zmiany w zakresie zamówień na rynkach za granicą kraju (o 2,4 p.p. więcej niż przed rokiem).

Resort zwrócił też uwagę na dobre wyniki w sprzedaży detalicznej, która wzrosła w maju o 5,6 proc. rok do roku (w cenach stałych, wobec wzrostu o 6,1 proc. przed rokiem).

Decydująca w maju okazała się sprzedaż samochodów (16,6 proc.) oraz w dziale meblowym i wyposażenia domu (16,6 proc.). W strukturze sprzedaży detalicznej zauważalne jest trwałe ożywienie w sprzedaży mebli, sprzętu rtv i agd, odzwierciedlające wzrost w budownictwie mieszkaniowym oraz produkcji przemysłowej - wskazało MPiT.

