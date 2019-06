Unijny przemysł powinien skupić się na innowacyjności

Wykorzystanie pomocy publicznej do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki, rozwój sektora elektromobilności, zwiększenie wykorzystania wodoru w gospodarce czy wspieranie opracowania w UE godnej zaufania i etycznej Sztucznej Inteligencji - to niektóre postulaty Polski odnośnie nowej polityki przemysłowej UE, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Unijna agenda dot. polityki przemysłowej będzie powstawała jesienią. Dokument ten w istotnym stopniu określi priorytety nowej Komisji Europejskiej. Francja i Niemcy już opublikowały swoje stanowisko w tej sprawie. Polska chce aktywnie uczestniczyć w debacie na ten temat, podkreślił resort.

Naszym celem jest to, by Unia Europejska wzmacniała swoją pozycję w konkurencji na arenie międzynarodowej, m.in. z Chinami czy USA. A także to, by lepiej potrafiła stawić czoła Brexitowi czy wyzwaniom klimatycznym. Dlatego opowiadamy się za stworzeniem optymalnych warunków dla rozwoju przemysłu w Europie. Musi on stać się bardziej konkurencyjny. Właśnie temu powinna służyć długoterminowa strategia dotycząca unijnej polityki przemysłowej. Chcemy, by była ona śmiała, całościowa i dalekowzroczna - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.