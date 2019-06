Visa weszła w przelewy transgraniczne

Visa ogłosiła zawarcie strategicznego porozumienia z Western Union, globalnym liderem międzynarodowych walutowych przekazów pieniężnych. Współpraca z Western Union polegać będzie na wdrożeniu Visa Direct, platformy Visa obsługującej w czasie rzeczywistym, tzw. push payments.

W ten sposób Western Union zamierza skrócić czas i zwiększyć przejrzystość transgranicznych transakcji pieniężnych na całym świecie. Nawiązana współpraca wpisuje się w dążenie Visa do unowocześniania sposobu realizacji płatności w skali globalnej. Po uruchomieniu usługi Visa Direct Western Union będzie mógł oferować swoim klientom szybsze i bardziej transparentne transfery środków na kartę oraz lepsze doświadczenie użytkownika zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy. Western Union i Visa podobnie widzą przyszłość odnośnie kształtu nowoczesnego obiegu pieniądza. Poszerzenie zakresu świadczonej usługi sprawi, że transgraniczne płatności będą realizowane przez Western Union w sposób bardziej niezawodny i wydajny niż kiedykolwiek.

Na całym świecie za pośrednictwem przelewu czy rachunku bankowego przesyłanych jest każdego dnia niemal 80 bilionów dolarów. Obecnie te transakcje są trudniejsze w realizacji niż powinny, ponieważ wykorzystywane do tego celu metody są przestarzałe, wieloetapowe i kosztowne. Powoduje to, że na pieniądze czeka się nawet kilka dni. Dziś 85% wszystkich transakcji wciąż realizowanych jest w gotówce lub innej fizycznej walucie. Cyfryzacja oraz ulepszenie tych rozwiązań to kluczowe elementy strategii Visa i Western Union w obszarze unowocześniania płatności.

Visa Direct i Western Union wspólnie pracują nad tym, aby firmy i konsumenci w 200 krajach i terytoriach mogli dokonywać płatności transgranicznych w czasie rzeczywistym I to wszystko w ponad 130 walutach - powiedział Bill Sheley, Global Head Of Push Payments w Visa. - Wiodący globalny dostawca usług w obszarze przekazów pieniężnych, jakim jest Western Union, wnosi do naszego strategicznego partnerstwa bezkonkurencyjne kompetencje. Z kolei Visa wykorzysta swój globalny zasięg, możliwości w obszarze zarządzania ryzykiem oraz skalę działania. Dzięki połączeniu tych atutów będziemy mogli zaproponować nadawcom i odbiorcom transferów pieniężnych na całym świecie niezwykle wartościową ofertę i wyjątkowe doświadczenia użytkownika – dodał. Detaliczna sieć przekazów pieniężnych Western Union jest największą na świecie, a zawarte właśnie porozumienie stanowi ogromny krok naprzód dla naszej sieci umożliwiającej wpłaty bezpośrednio na rachunek. Ten postęp był możliwy dzięki połączeniu najlepszych zdolności, jakie Visa i Western Union mogą zaproponować w obszarze transakcji transgranicznych. W rezultacie powstanie światowej klasy platforma płatnicza - powiedział Jean Claude Farah, Executive Vice President w Western Union. - Dzięki naszej współpracy klienci zyskają dostęp do szybkiej, przyjaznej dla użytkownika i niezawodnej platformy, która posłuży im do przekazywania środków na miliardy rachunków na całym świecie - dodał.

W 2018 roku Western Union zrealizował ponad 800 milionów transakcji dla klientów indywidualnych i firm. Elementem strategii firmy jest tworzenie innowacyjnych i wygodnych rozwiązań, co zaowocowało rozwijaniem i inwestowaniem w nowe sposoby przesyłania pieniędzy poprzez kanał cyfrowy i mobilny.

Visa postawiła sobie za cel podnoszenie jakości i unowocześnianie płatności transgranicznych. Oprócz nawiązania omawianej współpracy, w zeszłym miesiącu Visa ogłosiła przejęcie kontroli nad Earthport, firmą świadczącą usługi z zakresu płatności transgranicznych. Przejęcie Earthport wpisuje się w szerszą strategię Visa realizowaną w obszarze płatności transgranicznych, która stanowi uzupełnienie usługi Visa Direct oraz innych partnerstw.

Oprac. MS