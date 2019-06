Prezydent: Gospodarka zawsze potrzebuje refleksji

Wytyczanie dalekosiężnych wizji służy jak najpełniejszemu wykorzystaniu narodowego potencjału i budowaniu efektu synergii - napisał w liście do uczestników drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni prezydent Andrzej Duda.

Zaznaczył, że „wytyczanie dalekosiężnych wizji służy jak najpełniejszemu wykorzystaniu narodowego potencjału i budowaniu efektu synergii”.

Podkreślił, że „osiągnięcia II Rzeczypospolitej, która w trudnych warunkach potrafiła scalić administracyjnie i gospodarczo terytoria trzech zaborów, zbudować mocne podwaliny państwowości, obronić kraj przed nawałą bolszewicką, a potem przeprowadzić wielkie inwestycje służące rozwojowi - są świadectwami, że romantyzm patriotycznej energii i pozytywizm dobrze zorganizowanego działania prowadzą do dziejowych sukcesów”.

Wskazał, że nic chyba nie dowodzi tego lepiej niż historia Gdyni - zbudowanego na pustym wybrzeżu portu i miasta.

Andrzej Duda zaznaczył, że polska gospodarka przeżywa obecnie dobry czas.

To, co jeszcze kilka lat temu mogło wydawać się trudne do osiągnięcia, staje się faktem - napisał prezydent, podkreślając, że Polska odnotowuje stabilny, wysoki i oparty na zdrowych podstawach wzrost gospodarczy.

Mamy rekordowo niski deficyt budżetowy; polityka fiskalna rządu zapewnia wzrost dochodów państwa poprzez likwidowanie nieprawidłowości i istotne przychody podatkowe - zaznaczył. Dodał, że inflacja utrzymuje się w granicach celu inflacyjnego, a stopa procentowa jest stabilna, do czego przyczynia się właściwa polityka monetarna realizowana przez NBP.