PKO BP liczy uśmiechy. I płaci za nie

W wybranych placówkach PKO Banku Polskiego trwa pilotaż rozwiązania, które liczy uśmiechy klientów i doradców. Jego zadaniem jest zbadanie wpływu uśmiechów na jakość obsługi klientów i motywację pracowników dzięki wspieraniu wspólnego celu charytatywnego. W pilotażu bierze udział kilkanaście oddziałów w całej Polsce. Quantum CX to kolejny startup, który pod skrzydłami banku rozwija autorską technologię.

Oddziały banku, które biorą udział w testach, zostały wyposażone w specjalne sensory liczące uśmiechy doradców oraz klientów. W trakcie rozmowy z klientem pracownik otrzymuje punkty za uśmiech, które potem może wymienić na nagrody. Z drugiej strony liczone są też uśmiechy klientów, dzięki którym wspierane są lokalne cele charytatywne przy udziale Fundacji PKO Banku Polskiego. Jeden uśmiech klienta to jeden grosz dla potrzebujących. Stanowiska obsługi zliczające uśmiechy oznaczone są żółtym balonem.

Jako organizacja otwarta na innowacje, bank nie ogranicza się wyłącznie do wdrożeń z zakresu technologii finansowych. Quantum CX, to przykład rozwiązania, które odpowiada na zupełnie inny typ potrzeb. Budowanie nawyku okazywania uśmiechu, pozwala nam na stworzenie pozytywnej atmosfery w oddziałach banku. Zaangażowanie obydwu stron – pracowników oraz klientów – jest bardzo duże. W czasie trwania testów, liczba uśmiechów doradców wzrosła o 130 procent, klientów o 78. – mówi Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Quantum CX to jedna z pierwszych firm technologicznych na polskim rynku, która połączyła możliwości sztucznej inteligencji z analizą reakcji behawioralnych klientów. Rozwiązanie zaproponowane przez startup przyspiesza proces budowy częstszego okazywania pozytywnych emocji w miejscu pracy, jak i w życiu.

PKO Bank Polski od kilku lat aktywnie angażuje się w rozwój środowiska innowacji. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, platforma Let’s Fintech with PKO Bank Polski skutecznie realizowało założenia strategii cyfrowej transformacji banku, otwierając organizację największej instytucji finansowej w Polsce na nowe technologie. W ciągu minionego roku udało się jej nawiązać 15 współprac biznesowych na różnym poziomie zaawansowania – od początkowych pilotaży, po pełne wdrożenia komercyjne. Przeanalizowanych zostało ponad 300 zgłoszeń, z czego prawie 150 startupów miało możliwość indywidualnego zaprezentowania swojej technologii przed ekspertami zespołu Let’s Fintech.

Z możliwości współpracy z bankiem skorzystało do tej pory kilkanaście młodych spółek. Wśród nich polsko-brytyjska spółka Coinfirm, która wspólnie z bankiem dokonała największego pod względem skali wdrożenia technologii blockchain w Europejskim sektorze finansowym. Dzięki współpracy ze startupem Emplocity, do grona bankowych rekruterów dołączył chatbot Emplobot. Startup TuPrawnik umożliwił klientom MŚP szybką i zdalną konsultację prawną. Dzięki współpracy z programistami banku, spółka NuDelta dostosowała swoje rozwiązania do klasy enterprise – co oznacza gotowość do kooperacji z dużymi firmami, spełniając wszystkie wymogi jakości i bezpieczeństwa.