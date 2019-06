Za nami pierwszy dzień II Forum Wizja Rozwoju. W budynkach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się dzisiaj 48 paneli uporządkowanych w 15 bloków tematycznych. W ramach dwudniowego wydarzenia organizatorzy zaplanowali łącznie 100 debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości z udziałem aż pięciuset ekspertów. Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego, który wygłosił przemówienie w czasie Forum oraz na równoległym wydarzeniu – obchodach 35-lecia Solidarności Walczącej.

W poniedziałek, 24 czerwca oficjalnie rozpoczęła się II edycja Forum Wizja Rozwoju. Najważniejszym punktem programu pierwszego dnia było przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego.

Forum, wizja i rozwój będą wytaczać kolejne kierunki, będą azymutem zmian w naszej ojczyźnie – mówił premier Mateusz Morawiecki w czasie swojego wystąpienia w sali plenarnej Akademii Marynarki Wojennej – Potrzebujemy forum jako miejsca spotkań, dyskusji i wymiany poglądów, takiego jak to, które dzisiaj otwieramy. Potrzebujemy wizji, by osiągnąć z pozoru nierealne cele w ciągu kolejnych lat.

Premier wziął udział także w równoległym wydarzeniu – obchodach 35-lecia Solidarności Walczącej.

Wasza odwaga i hart ducha doprowadziły nas do tego miejsca, gdzie dzisiaj jesteśmy. Wiara w to, że Polska może być suwerenna była dla mnie i dla wielu młodych ludzi drogowskazem i światłem nadziei – mówił premier podczas swojego przemówienia w ramach obchodów 35-lecia Solidarności Walczącej.

W trakcie wydarzenia wręczono odznaczenia nadane przez Prezydenta Andrzeja Dudę. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Doradca Prezydenta RP Zdzisław Sokal. Przyznano również Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczenia Pro Patria i Zasłużony dla Kultury. Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości wręczył Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Poza Premierem, wystąpienia programowe mieli: Prezes IPN Jarosław Szarek, Minister Jan Józef Kasprzyk – szef UdsKiOR oraz Jarosław Sellin z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbyły się także prelekcje, wręczenie krzyży SW, pokazy filmów i prezentacja książki „Wytrwali do końca” autorstwa Andrzeja Michalaka i Romana Zwiercana.

Oprócz tego od samego rana trwały panele z pierwszych dziewięciu bloków tematycznych: Energetyka, Bezpieczeństwo Kraju – Rozwój Gospodarczy, Technologie Przyszłości, Finanse w Gospodarce, CSR w Gospodarce, Badania i Rozwój, Inwestycje, Programy Społeczne i Srebrna Gospodarka, którego prelegentką była Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm RP.

Współpraca Komisji Polityki Senioralnej, Komisji Polityki Społecznej z rządem daje nam efekty. Wprowadziliśmy wiele dobrych zmian, m.in. program Leki 75+ czy obniżenie wieku emerytalnego – mówiła poseł Małgorzata Zwiercan - Dużo jest jeszcze do zrobienia, dlatego staramy się działać nie tylko ustawowo, ale dedykować seniorom także programy rządowe. Współpraca na poziomie rządu i parlamentu jest istotna, jak również współpraca z samorządami.

Wystartował też Hackaton, czyli maraton programowania, który potrwa do końca drugiego dnia Forum. Na zwycięzców czeka łączna pula nagród w wysokości 20 tysięcy złotych. W dalszej części dnia odbyły się debaty w ramach bloków tematycznych: Zdrowie, Gospodarka Morska, Ekomobilność, Transport, Prawo w Gospodarce oraz Forum Partnerów.

Zgodnie z zapowiedziami, w czasie pierwszego dnia Forum nie zabrakło tematów najbardziej istotnych dla polskiej gospodarki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja otwierająca „Czynniki stymulujące inwestycje”.

Bank Gospodarstwa Krajowego od początku istnienia miał za zadanie wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i taką misję wypełniamy do dzisiaj - mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, która była jednym z prelegentów sesji – Polska gospodarka się rozpędza, także dzięki środkom, które trafiają do przedsiębiorców za pośrednictwem naszego banku. Istnieją trzy składowe, które podbudowują naszą szansę na dalszy rozwój - wielkość rodzimego rynku, otwartość na handel międzynarodowy oraz kapitał ludzki - tłumaczył na spotkaniu Mateusz A. Bonca, prezes p Grupy LOTOS S.A. – Inwestycje w projekty czysto paliwowe już się dokonały. Rozważamy szersze zaangażowanie w rozwój paliw alternatywnych – dodał Mateusz A. Bonca. Przy podejmowaniu strategicznych decyzji istotnym parametrem dla nas jest to, jak zachowuje się gospodarka ogólnoświatowa, czyli makroekonomia – powiedział prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński - Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju gospodarczego, lepszy jest rozwój długi i stabilny niż krótkie amplitudy i skoki.

W czasie Forum wiele uwagi poświęcono także energetyce. Dużo emocji wzbudziło Forum Partnerów, w trakcie którego mówiono o przejęciu przez PKN Orlen S.A. Grupy Lotos S.A.

Fuzja PKN Orlen S.A. z Grupą LOTOS S.A. będzie oznaczała wzmocnienie dla obu spółek. W skali europejskiej Orlen i Lotos są zaliczane do małych firm. Dzisiaj przy zakupie ropy jesteśmy małymi odbiorcami. Dopiero po fuzji z Lotosem będziemy średnim graczem- mówił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen S.A. – Fuzja stworzy czempiona z korzyścią dla całej gospodarki.

Podczas Forum nastąpiło również oficjalne otwarcie Mariny Yacht Park przez Polski Holding Nieruchomości.

Ważnym punktem programu II Forum Wizja Rozwoju było wręczenie nagród gospodarczych, która ma charakter honorowy, a jej głównym celem jest promowanie polskich przedsiębiorstw za istotne osiągnięcia, wpływające na rozwój krajowej gospodarki. Podczas gali Doradca Prezydenta RP Zdzisław Sokal odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Nagrody otrzymali:

Adamed Pharma S.A. w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu” - nagroda dla firm najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną lub ekologiczną,

KGHM w kategorii „Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii” - nagroda dla jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną,

ENERGA S.A. w kategorii „Ekomobilność” - nagroda dla firm wdrażających niskoemisyjne i ekologiczne rozwiązania w transporcie,

Transition Technologies S.A. w kategorii „E-gospodarka” - nagroda dla firm wdrażających lub rozwijających technologie informatyczne,

PIAP Space Sp. z o.o. w kategorii „Start-up” - nagroda dla firm, które po raz pierwszy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku i istnieją nie dłużej niż 2 lata

Hydromega Sp.z o.o. w kategorii „Innowacyjność” - nagroda dla firm mogących pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej niż 2 lata,

GRUPA LOTOS S.A. w kategorii „Zarządzanie” - dla zarządu lub osób zarządzających, dla których wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonej firmie.

Z okazji stulecia niepodległości wyłoniona została także nagroda specjalna Forum Wizja Rozwoju, którą zdobył PKN Orlen S.A. Nagrodę przyznała Kapituła spośród firm wskazanych przez prawie 200 instytucji.

Pierwszego dnia Forum wśród ekspertów nie zabrakło także zagranicznych gości. II edycję Forum uświetniła Paula Vanninen - laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2013 roku. Fińska uczona wzięła udział w panelu w ramach bloku tematycznego Badania i Rozwój na temat zwalczania chemikaliów z mórz. Łącznie w poniedziałek wydarzenie odwiedziło ok. 3000 osób.

Partnerami merytorycznymi Forum Wizja Rozwoju są ministerstwa: Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Grono to powiększa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm RP. Mecenasem wydarzenia został PKN Orlen S.A. Partnerzy strategiczni to Bank Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupa LOTOS S.A. Partnerami głównymi Forum są ENERGA S.A., Fundacja KGHM Polska Miedź i Totalizator Sportowy Sp. z o.o., a Partnerem+ Bank PKO BP. Pozostali partnerzy to: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., DGT Sp. z o.o., Gas Storage Poland Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Polski Holding Nieruchomości S.A., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Partnerami kolejowymi są PKP S.A. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

