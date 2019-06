Zadłużamy się na potęgę

W maju 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły 617,6 tys. kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,78 mld zł. To wzrost o 8,9 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do maja 2018 r. - podało Biuro Informacji Kredytowej. Najwyższy wzrost dotyczy limitów przyznawanych na kartach kredytowych.

Jak wskazało BIK we wtorkowym komunikacie, w maju 2019 r., w porównaniu do maja 2018 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę we wszystkich grupach produktowych.

Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku limitów przyznawanych na kartach kredytowych - wzrost o (+27,6 proc.) oraz kredytów mieszkaniowych (+24,8%). Kredyty konsumpcyjne wzrosły o (+8,9 proc.) a limity kredytowe o (+4,5 proc.)” - czytamy.

W ujęciu liczbowym, w stosunku do maja 2018 r. wzrosła sprzedaż dwóch produktów kredytowych - kart kredytowych (+24,0 proc.) i kredytów mieszkaniowych (+14,2 proc.) - wskazało BIK. „W przypadku kredytów konsumpcyjnych i limitów kartowych dynamiki są ujemne - odpowiednio (-1,9 proc.) oraz (-1,7 proc.)” - dodano.

Według Biura w maju 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,786 mld zł, a mieszkaniowych na 5,877 mld zł. Jak wyliczono, w porównaniu do kwietnia 2019 r. wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła o 1,9 proc. a kredytów konsumpcyjnych spadła o 1,7 proc..

Dodano, że w pierwszych pięciu miesiącach 2019 r. banki udzieliły o (-1,8 proc.) mniej kredytów mieszkaniowych niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a w ujęciu wartościowym było ich o (+10,9 proc.) więcej. W przypadku kredytów konsumpcyjnych spadek liczby udzielonych kredytów wyniósł (-1,2 proc.), a w ujęciu wartościowym zanotowano wzrost (+8,1 proc.).

Wysoką dodatnią dynamikę zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały karty kredytowe: odpowiednio (+23,5 proc.) oraz (+27,7 proc.) - wyliczyło BIK.

Dodano, że w maju 2019 r. banki wydały 109,2 tys. kart kredytowych na kwotę przyznanych limitów 617 mln zł. Stanowi to, jak obliczono, wzrost o 24,0 proc. w ujęciu liczbowym i o 27,6 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do maja 2018 r.

BIK podał też dane dotyczące kredytów konsumpcyjnych (gotówkowych i ratalnych).

W maju 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 617,6 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,78 mld zł. Stanowi to spadek o 1,9 proc. w ujęciu liczbowym oraz wzrost o 8,9 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do maja 2018 r. - wskazano. W pięciu pierwszych miesiącach 2019 r. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio i wysokokwotowych. Najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł (9,4 proc.) w ujęciu liczbowym i (11,2 proc.) w wartościowym. Obecnie (styczeń - maj 2019 r.) 35 proc. udzielanych przez banki kredytów konsumpcyjnych stanowią kredyty średniokwotowe (7 - 20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Według Rogowskiego zjawiskiem, które w 2019 r. należy bacznie obserwować jest koniec dopłat „do oprocentowania ok. 50 tys. kredytów mieszkaniowych udzielonych w ramach programu Rodzina na Swoim (poprzednika MdM), które mogą wygenerować dodatkowe ryzyko dla portfela kredytów mieszkaniowych”. Zaznaczył, że obecnie nie widać jednak negatywnych sygnałów związanych z tym zjawiskiem.

SzSz(PAP)