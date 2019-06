Izrael wyłączy prąd w Strefie Gazy

Izrael poinformował we wtorek, że wstrzymał dostawy paliwa do jedynej elektrowni w Strefie Gazy z powodu płonących balonów wysyłanych z tej palestyńskiej enklawy przez bojowników Hamasu. Mieszkańcy Strefy od lat muszą znosić uciążliwe przerwy w dostawach prądu.

Na skutek wysyłania płonących balonów ze Strefy Gazy do Izraela oraz pożarów wywołanych (przez nie) na terytoriach izraelskich przy granicy ze Strefą Gazy, dziś rano podjęto decyzję o wstrzymaniu do odwołania transportów paliwa do elektrowni w Gazie przez przejście graniczne Kerem Szalom - poinformowała Cogat, izraelska instytucja odpowiedzialna za operacje cywilne na terytoriach palestyńskich.