Leo Express chce wozić pasażerów na nowej trasie

Przewoźnicy Leo Express s.r.o. oraz Leo Express Global a.s. chcą od połowy grudnia tego roku uruchomić połączenie na trasie Praga - Wrocław. Firmy złożyły wniosek w tej sprawie do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) - poinformował UTK we wtorkowym komunikacie.

Urząd Transportu Kolejowego otrzymał dwa jednobrzmiące wnioski od Leo Express s.r.o. oraz od Leo Express Global a.s. o przyznanie otwartego dostępu na trasie Praga - Wrocław. Obaj przewoźnicy wnioskują o zgodę na wykonywanie kursów przez pięć lat od 15 grudnia 2019 r. - napisano w komunikacie.

Przewoźnicy planują jeździć od piątku do poniedziałku, w tym jeden kurs w piątki z Pragi do Wrocławia, dwie pary (tam i z powrotem) w soboty i niedziele oraz kurs z Wrocławia do Pragi w poniedziałek.

UTK tłumaczy, że aby przewoźnik z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej mógł świadczyć usługi w Polsce, musi spełnić kilka warunków: posiadać licencję, certyfikaty bezpieczeństwa oraz przyznaną decyzję o otwartym dostępie.

Urząd przypomina, że w 2017 r. prezes UTK wydał pozytywna decyzję dla LEO Express na przejazdy na trasie Praga - Kraków.

SzSz(PAP)