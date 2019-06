Altus TFI ukarany kwotą 1,2 mln zł przez KNF

Zysk netto Altus TFI wzrósł w I kw. 2017 r. o 26 proc. - do 21 mln zł w porównaniu do tego samego okresu rok temu. Towarzystwo zwiększyło o 20,52 mln zł do 91,6 mln zł przychody ze sprzedaży netto czyli o 29 proc. Fundusz zamierza poszerzyć porftel o fundusze akcyjne i papierów dłużnych, w tym korporacyjnych – poinformował fundusz w komunikacie.