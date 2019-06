Zerowy PiT uzyska nie tylko poparcie PiS

Z pewnością poprzemy projekt ustawy ws. zerowego PIT-u dla młodych osób; jest to krok w dobrą stronę, po raz pierwszy więcej pieniędzy zostanie w kieszeni obywatela bez udziału urzędnika - powiedział w środę wiceprzewodniczący klubu Kukiz‘15 Tomasz Rzymkowski.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia, których przychody nie przekraczają w roku podatkowym 85,5 tys. zł. Jak podało CIR, z rozwiązania ma skorzystać ponad 2 mln ludzi młodych. Przepisy ustawy zwalniającej z PIT osoby do 26. roku życia będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. Ulga nie zwalania z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ - dodano.

Pytany w Radiu Zet, czy klub Kukiz‘15 poprze ten projekt, Rzymkowski odparł: „z pewnością”. „Jest to, myślę, taka odmiana trochę w stosunku do różnych programów rządowych, tzn. po pierwsze zostanie więcej pieniędzy w kieszeni obywatela, bez udziału urzędnika” - dodał.

Podkreślił przy tym, że Kukiz‘15 ma inną filozofię podejścia do obywatela w kwestiach fiskalnych. „Uważam, że lepiej jest zostawić więcej pieniędzy w portfelu obywatela niż za pośrednictwem urzędnika dokonywać redystrybucji tych środków, pomniejszonych oczywiście, bo urzędnik kosztuje” - tłumaczył.

Dopytywany, czy jego zdaniem ten projekt nie jest tzw. kiełbasą wyborczą, Rzymkowski przyznał, że można go w ten sposób potraktować. „Natomiast według mnie jest to na pewno krok w dobrą stronę, ja bym chciał, żeby wszystkie grupy wiekowe, zawodowe, były objęte jakimś podejściem ludzkim, jeśli chodzi o podatki” - powiedział.

