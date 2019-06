Od sierpnia 2 mln osób skorzysta z podwyżek

Zerowy PIT dla młodych osób do 26 roku życia, czyli obniżenie podatku do zera, w praktyce oznacza natychmiastową wzrost zarobków dla tych, których ta nowa prawna sytuacja obejmie.Taką de facto podwyżkę może otrzymać i to już od sierpnia prawie dwa miliony młodych Polaków.

Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o zerowym PIT dla młodych pracujących Polaków – tych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenia. Ministerstwo Finansów szacuje, że może to być około 2 mln osób.

Musimy dbać o to, żeby w każdym możliwym aspekcie życia społecznego, gospodarczego ludzie młodzi czuli, że mają dobre, poprawiające się perspektywy rozwoju osobistego i wejścia w życie zawodowe - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Chodzi także o to, by zostawali w kraju a nie wyjeżdżali w poszukiwaniu lepszych warunków za granicę. Premier przypomniał, że od czasu wejścia do Unii Europejskiej, „mniej lub bardziej na trwałe, na stałe wyjechało ponad 1,5 mln ludzi”.

Może mniej na trwałe, bo cały czas jeszcze wierzę, że nasze programy, które będziemy wdrażać - a rozpędzamy się z nimi - doprowadzą do tego, że duża część z nich zdecyduje się wrócić - podkreślił.

Zerowy PIT obejmie nie tylko tych młodych którzy podejmą pierwszą prace np. studentów czy absolwentów wszelkich szkół, ale wszystkich pracujących, którzy mieszczą się w podanym przedziale wiekowym.

Ministerstwo Finansów przeprowadziło symulację wskazując o jakie kwoty może chodzić:

Praktyczny sposób na zatrzymanie w kieszeni większej kwoty jest taki, że pracownik w formie oświadczenia powiadamia firmę, w której jest zatrudniony, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Wówczas w 2019 (od sierpnia do grudnia) płatnik-firma nie będzie musiał ani obliczać ani pobierać zaliczek na PIT.

Sejm ma się zająć ustawą na początku lipca, a przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 roku i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019. Ponieważ zwolnienie od PIT będzie obowiązywało przez pięć miesięcy, to limit zwolnienia wynosie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego.

W przyszłym roku będzie to kwota – ponad 85 528 zł i to niezależnie od tego ilu umów i firm dotyczy. Jeżeli ktoś zarobi więcej wówczas nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Bardzo istotne jest także to, że jeżeli ktoś nie złoży takiego oświadczenia, to wtedy zwrot podatku z tytułu ulgi otrzyma w zeznaniu rocznym za 2019 rok.

W następnym roku oświadczenie nie będzie już potrzebne - do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku ulga będzie automatycznie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Nie można też „mylić” sytuacji podatkowej z ubezpieczeniową – ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ.

Wsparcie rynku pracy na każdym poziomie jest konieczne – a lepsze zarobki mogą skłaniać do wchodzenia na rynek pracy osób, które o tym raczej nie myślały, nastawiając się na dłuższy bytowanie przy rodzicach czy przekładając pierwszą pracę na dalszą perspektywę. Problemy z niską aktywnością mamy w Polsce od wielu lat. Dlatego podkreślanie wyzwań demograficznych również w kontekście proponowanych zmian wydaje się uzasadnione – młodzi, którzy szybciej wejdą na rynek pracy – nie tylko pomogą sobie czy rodzinie, ale także po prostu przydadzą się gospodarce.

Szczególnie w zestawieniu z dzisiejszymi danym podanymi przez GUS, z których wynika, że bezrobocie znowu poszło w dół o 0,2 pkt proc. wobec danych z kwietnia i wyniosło na koniec maja 5,4 proc. A rok temu w maju było to 6,1 proc.

Ubywa też osób, które rejestrują się jako bezrobotne. Liczba nowych bezrobotnych spadła w ciągu miesiąca: w kwietniu było ich 112,9 tys., a w maju 110,4 tys.