British American Tobacco wprowadza Vype ePen 3

Na polskim rynku pojawiła się nowa generacja papierosów elektronicznych Vype ePen 3. To innowacyjne urządzenie z systemem wymiennych wkładów, które użytkownik może wymienić w kilka sekund.

Vype ePen 3 składa się tylko z dwóch elementów: urządzenia oraz wymiennego wkładu. Nowy produkt od British American Tobacco wykorzystuje system zamknięty, dlatego nie ma konieczności napełniania wkładu płynem. Każdy wkład jest od razu gotowy do użycia – wystarczy tylko włożyć go do urządzenia, aby rozpocząć e-palenie.

Projekt Vype ePen 3 powstał w Wielkiej Brytanii, a każdy jego element został przetestowany pod kątem rygorystycznych standardów jakości i bezpieczeństwa. Dzięki temu polscy palacze i użytkownicy papierosów elektronicznych mogą być pewni, że otrzymują wysokiej jakości produkt, któremu mogą zaufać.

W Wielkiej Brytanii Vype ePen 3 zdobył tytuł Produktu Roku w kategorii papierosów elektronicznych, w największym badaniu użytkowników produktów innowacyjnych przeprowadzanych na wyspach. Został wyróżniony za wykorzystanie innowacyjnej technologii będącej prawdziwą alternatywą dla dorosłych palaczy i użytkowników e-papierosów.

– Vype ePen 3 to zaawansowane urządzenie intuicyjne w obsłudze, które dzięki wielu testom zebrało bardzo pozytywne recenzje, przewyższające oczekiwania konsumentów zarówno papierosów tradycyjnych, jak i e-papierosów. Vype ePen 3 dostarcza dorosłym palaczom w Polsce doświadczenie, które jest prawdziwą alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Tym samym powiększamy nasz wybór potencjalnie mniej szkodliwych produktów – mówi Sacha Ruffier, dyrektor zarządzający British American Tobacco Polska.

W ofercie BAT Polska dostępna jest także technologia do podgrzewania tytoniu glo, wykorzystująca specjalne wkłady zawierające wysokiej jakości tytoń. Eliminując proces spalania, ten nowatorski wyrób tytoniowy generuje mniej zapachu niż tradycyjne papierosy, bez dymu oraz popiołu i jest potencjalnie mniej szkodliwym zamiennikiem tradycyjnych papierosów.

Potencjalnie mniej szkodliwe produkty BAT w tym Vype ePen 3 i glo dostępne są m.in. w eSmoking World – największej sieci sprzedaży papierosów elektronicznych w Europie, specjalizującej się w nowoczesnych wyrobach nikotynowych.

Linia produktów globalnej marki Vype została opracowana na podstawie wielomiesięcznych i intensywnych testów, opinii czołowych ekspertów i naukowców, a także po szczegółowym badaniu preferencji i zebraniu opinii wśród 2 tys. osób: użytkowników e-papierosów i palaczy. Efektem przeprowadzonych prac i testów jest Vype ePen 3.

Specjalnie opracowane płyny oparte na solach nikotynowych, które znajdują się we wkładach Vype ePen 3 dostępne są w trzech wariantach: Master Blend (mieszanka gładkich, prażonych nut tytoniowych), Crisp Mint (orzeźwiająca mięta) oraz Wild Berries (świeża mieszanka dzikich jagód z subtelną nutą wanilii) – każdy dostępny w dwóch wersjach zawierających różne poziomy nikotyny: 12 mg/ml oraz 18 mg/ml.

Urządzenie wprowadzono na rynek w trzech wersjach kolorystycznych: Graphite Black, Silver oraz Champagne Gold. Wydajny akumulator o pojemności 650 mAh zapewnia wiele godzin użytkowania. Vype ePen 3 można nabyć m.in. w sieci sklepów eSmoking World od 90 zł. Zestaw startowy zawiera urządzenie oraz dwa wkłady ePen 3.