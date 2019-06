Brytyjczycy w Koninie zainwestują prawie 1 mld zł

Brytyjska firma Johnson Matthey zbuduje w Koninie zakład wytwarzający zaawansowane materiały do baterii dla aut elektrycznych; deklarowana wartość nakładów inwestycyjnych to niemal 1 mld zł; powstanie ok. 200 miejsc pracy - poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Kolejna firma zdecydowała się rozwijać swój biznes w Polsce. To dobra wiadomość, która potwierdza, że nasz kraj to atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału. Dowodzi też, że zmiany, które wprowadzamy, aby ułatwiać przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w Polsce, są przez nich dobrze oceniane. W przypadku Johnson Matthey ta inwestycja cieszy nas również ze względu na zakres działalności - produkcję materiałów do baterii do samochodów elektrycznych. Chcemy, aby właśnie baterie i ich utylizacja były naszą polską specjalnością - powiedziała w piątek szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz podczas II edycji Polsko-Brytyjskiego Forum Biznesu i Inwestycji w Warszawie.

Jak podał resort, zadeklarowana wartość nakładów inwestycyjnych to niemal 1 mld zł, a liczba nowych miejsc pracy, ponad 200.

Zdaniem Emilewicz przedsięwzięcie z pewnością przyczyni się do rozwoju gospodarczego zarówno Konina, jak i jego okolic. Umożliwi to - jak tłumaczyła - powstanie ekosystemu polskich poddostawców.

Johnson Matthey jest firmą, którą znamy już w Polsce. Ona ma swoje inwestycje na Południu Polski w Gliwicach. Ta, którą dzisiaj inicjujemy będzie z zapowiedzią kolejnych, nowych technologii. I to kolejna inwestycja, która wskazuje w sposób jasny, że dzisiaj Polska jest hubem elektromobilności w Europie. Ponieważ niemal wszystkie firmy globalne, które produkują części, elementy do baterii są dzisiaj ulokowane na terenie Polski - powiedziała szefowa MPiT.

Peter Dickson z Johnson Matthey powiedział, że jednym z czynników decydujących o lokalizacji zakładu w Koninie było to, że Polska ma znakomitych specjalistów. Jak podkreślił, będzie to pierwsza komercyjna fabryka na świecie produkująca tak nowoczesne materiały do baterii dla aut elektrycznych, co „przyczyni się do wzrostu konkurencyjności innowacyjnej polskiej gospodarki” - wskazał. Produkcja ma ruszyć na przełomie 2021 i 2022 r.

Jak mówiła w piątek Emilewicz Wielka Brytania jest naszym trzecim partnerem gospodarczym. „W 2018 roku wzajemna wymiana handlowa osiągnęła kolejny, rekordowy poziom, zwiększyła się o 30 proc. w stosunku do 2014. Mamy nadzieję, że ten rok będzie kolejnym rekordowym” - dodała.

Zaznaczyła, że Polska chce przejść „na model gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest niskoemisyjna, zasobooszczędna, innowacyjna i konkurencyjna. Zielona gospodarka wzbudza zainteresowanie wśród naszych obywateli”. „Jest też wyraźną szansą dla biznesu” - mówiła.

Obecny na Forum brytyjski minister ds. inwestycji w Ministerstwie Handlu Międzynarodowego Graham Stuart podkreślił, że Polska i Wielka Brytania mogą odegrać ważną rolę w walce ze zmianami klimatu poprzez rozwijanie rynku zielonej energii i dywersyfikację źródeł energii poprzez uniezależnianie się od rosyjskiej ropy i gazu.

Zaznaczył, że przestawianie się gospodarki na produkcję pojazdów zeroemisyjnych oznacza zmniejszanie bezrobocia i rozwój innowacyjności, a zatem tworzenie nowych miejsc pracy i nowe inwestycje.

W ubiegłym roku firma Johnson Matthey informowała, że do połowy 2019 r. uruchomi w Gliwicach fabrykę katalizatorów do różnego typu silników. Zatrudnienie w nowej fabryce ma znaleźć 350 osób, z perspektywą zatrudnienia kolejnych 100 osób po planowanej rozbudowie zakładu, powstającego na terenie włączonym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Grupa, która ma już w tym mieście zakład produkcji akumulatorów litowo-jonowych, zamierza zainwestować w sumie ok. 450 mln zł, z czego 128 mln zł to koszt budowy nowej fabryki.

Notowana na londyńskiej giełdzie grupa Johnson Matthey działa od ponad 200 lat. Specjalizuje się w produkcji zaawansowanych materiałów chemicznych i dostarczaniu rozwiązań technologicznych głównie do sektorów: chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego, medycznego, recyklingu, ochrony środowiska oraz motoryzacyjnego.

Z danych resortu przedsiębiorczości i technologii wynika, że w 2018 r. wartość polsko-brytyjskich obrotów handlowych wynosi 19 mld euro (wzrost o 5 proc. r/r). W porównaniu z 2014 r. obroty towarowe wzrosły o ponad 28 proc.

Dodano, że brytyjskie firmy zainwestowały w Polsce na koniec 2017 r. ok. 9,6 mld euro. Wśród największych są m.in.: Aviva, Tata Steel International, BP, Shell czy Tesco.

Organizatorami Forum jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie. Forum jest jedynym z głównych wydarzeń organizowanych podczas obchodów 100. rocznicy nawiązania polsko-brytyjskich stosunków dyplomatycznych.

SzSz (PAP)