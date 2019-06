Orlen nadal będzie wspierał nawozy

Anwil z Grupy PKN Orlen podpisał z Tecnimont umowę na budowę instalacji granulacji mechanicznej, która stanowi drugą z trzech najważniejszych umów, jakie mają zostać zawarte w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych włocławskiej spółki w obszarze nawozów - poinformował w piątek PKN Orlen.

Informując o projekcie, koncern zaznaczył, iż efektem prowadzonych prac będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych segmentu nawozowego w Anwilu o ok. 50 proc. oraz poszerzenie oferty produktowej o cztery rodzaje nawozów.

„Należący do Grupy PKN ORLEN włocławski ANWIL podpisał dziś umowę na budowę instalacji granulacji mechanicznej. To drugi z trzech kluczowych kontraktów, jakie mają zostać zawarte w ramach rozbudowy segmentu nawozowego. Efektem prac będzie zwiększenie zdolności prod. o 50 proc.” - podkreślił we wpisie na Twitterze prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek.

„Umowa na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie +pod klucz+ instalacji granulacji została zawarta z firmą z Tecnimont S.p.A., kompleksowym wykonawcą technologii EPC, należącym do włoskiej spółki Maire Tecnimont Group. To drugi z trzech najważniejszych kontraktów, jakie mają zostać podpisane w ramach strategicznego dla rozwoju chemicznej spółki projektu” - wyjaśnił PKN Orlen, odnosząc się do planów Anwil.

Jak przypomniał koncern, pierwszą umowę włocławska spółka podpisała pod koniec kwietnia 2019 r. z thyssenkrupp Industrial Solutions AG - firma ta wybuduje instalacje kwasu azotowego o wydajności niemal 1300 ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1200 ton dziennie; 22 maja 2019 r. został wmurowany kamień węgielny pod tę część inwestycji.

„Ostatnia umowa będzie dotyczyć budowy instalacji pomocniczych” - oznajmił PKN Orlen. Dodał przy tym, że instalacja granulacji, której dotyczy zawarty obecnie kontrakt, „będzie miała średnią wydajność na poziomie około 1500 ton na dobę - w zależności od rodzaju nawozów - i pozwoli na równoczesną produkcję szerokiej gamy produktów różniących się głównie zawartością azotu i siarki”.

„Anwil wybrał technologię granulacji mechanicznej, która umożliwi spółce poszerzenie asortymentu produktowego o saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli” - wyjaśnił koncern.

PKN Orlen podkreślił, iż „uruchomienie przez Anwil trzeciej instalacji nawozowej spowoduje zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie”.

„Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy mocy produkcyjnych we włocławskiej spółce wynosi ok. 1,3 mld zł, a jej zakończenie planowane jest do połowy 2022 r.” - podał koncern. Jak wyliczył, „szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA Anwil S.A. może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie”.

Produkcję nawozów w Anwilu rozpoczęto tam w 1971 r. Spółka od lat 90. XX wieku systematycznie modernizuje instalację saletry amonowej. Z kolei w 2000 r. uruchomiła instalację wytwarzania saletrzaku, sprzedawanego pod marką CANWIL, dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów wzrosły do średnio miliona ton rocznie.

W styczniu 2018 r. Anwil informował, iż wyprodukował 30-milionową tonę nawozów azotowych. Spółka podkreślała wtedy, że było to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu efektywności produkcyjnej.

Anwil jest także producentem suspensyjnego polichlorku winylu - jedynym w Polsce oraz ósmym w Europie. Polimer wytwarzany tam pod nazwą Polanvil wykorzystywany jest w produkcji profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, izolacji, osłon przewodów i kabli elektrycznych, a także drobnego sprzętu medycznego.

