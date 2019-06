Ceny prądu: Nowelizacja podpisana

Podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o cenach prądu jest kontynuacją działań osłonowych przed wzrostami cen energii elektrycznej - poinformowało Ministerstwo Energii. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w piątek, w życie wejdzie ona 29 czerwca.

ME zapowiedziało, że Minister Energii w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy wyda rozporządzenie wykonawcze.

Ministerstwo przypomniało, że w ustawie dokonano podziału 2019 r. na dwa półrocza, pozostawiając uprawnienie do obniżonych cen energii elektrycznej na cały rok 2019 gospodarstwom domowym, mikro i małym przedsiębiorcom, szpitalom, jednostkom sektora finansów publicznych oraz innym państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Natomiast inni odbiorcy końcowi - tj. średnie i duży przedsiębiorstwa od 1 lipca będą płacić ceny rynkowe, ale ustawa umożliwia im ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

ME podkreśla, że podstawą do utrzymania zamrożonych cen energii od 1 lipca będzie specjalne oświadczenie o potwierdzeniu statusu, które odbiorcy końcowi będą składać przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą. Będą je składać mikroprzedsiębiorcy i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej. Ponad 15 milionów gospodarstw domowych oświadczeń składać nie musi.

Jak przypomniało ministerstwo, oświadczenia należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

