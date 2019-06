Innowator to nie oderwany od życia naukowiec

Czas garażowych innowacji już minął. Teraz przełomowe pomysły rodzą się w kampusach – uważa Tim Rowe, założyciel Cambridge Innovation Center

Żyjemy w epoce cyfryzacji, w której wiele relacji przenosi się do wirtualnego świata. Paradoksalnie jednak, gdy szukamy nowych innowacyjnych rozwiązań, niezbędne jest nawiązanie fizycznych relacji między osobami, które będą mogły dzielić się nowymi ideami. Dlatego też dziś tak popularne jest tworzenie kampusów oferujących swe zasoby i wspólną przestrzeń innowatorem – przekonywał Tim Rowe, założyciel i szef Cambridge Innovation Center (CIC) amerykańskiej organizacji rozwijającej międzynarodową sieć kampusów wspierających rozwój firm podczas spotkania zorganizowanego przez Polską Fundację Narodową w ramach projektu 100x100.

Przekonywał, że już minęły czasy, kiedy innowacje były dziełem samotnych uczonych, pracujących w odosobnieniu, w zaciszu laboratoriów, a nawet czasy garaży, które wykreowały takie firmy jak Apple czy Hewlett-Packard. – Dziś by być innowacyjnym trzeba budować kulturę innowacji, która opiera się na współpracy, środowisk biznesowych, naukowych i administracji. Aby stworzyć przełomowy produkt naukowiec musi wiedzieć, co się dzieje w biznesie. Ludzie uczą się od siebie – wiedzę młodym przedsiębiorcom, powinni, przekazywać ci bardziej doświadczeni – mówił Tim Rowe.

Podkreślił, że widzi spory potencjał dla innowacji w Polsce. Dlatego Cambridge Innovation Center (CIC), którym kieruje zdecydował się, że otworzy w Warszawie swój oddział . Warszawski ośrodek CIC powstanie główne z myślą o pionierskich przedsięwzięciach z obszaru energetyki, biotechnologii, gospodarki cyfrowej czy inżynierii materiałowej. Warszawa będzie dopiero drugim miastem w Europie – po Rotterdamie – w którym będzie obecny CIC. Kampus na ruszyć w przyszłym roku, kiedy zakończy się budowa kompleksu Varso, gdzie będzie się on mieścić.

– Chcemy stworzyć w Warszawie tzw. innovation hub, gdzie przedsiębiorcy będą mogli pracować nad własnymi projektami, ale wokół nich będą inni ludzie wprowadzający innowacje i kontakty z nimi będą pomagać im otwierać się na nowe pomysły, rozwiązania, ścieżki, do których trudno byłoby dojść w inny sposób – mówił Tim Rowe.

Dodaje, że bardzo ważne w tego typu przedsięwzięciach jest, że powstanie takich kampusów jak CIC przyciąga w sposób naturalny venture capital. – Mocno liczę na to, że tak będzie też w Warszawie – mówi Tim Rowe.

Na razie do swego pomysłu przekonał firmę HB Reavis, działającej na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizującej się w tworzeniu przestrzeni do pracy pracy, która w Warszawie buduje kompleks Verso. W ubiegłym roku została ona partnerem CIC i zainwestowała ponad 45 mln euro w partnerstwa z CIC, która środki te ma przeznaczyć na rozwój międzynarodowej sieci innowacyjnych kampusów naukowo-technologicznych. Zgodnie z założeniami współpracy HB Reavis i CIC będą dążyły do wspólnego rozwoju na rynku brytyjskim, a w dalszej perspektywie także w Berlinie, Frankfurcie oraz na innych europejskich rynkach.

– Partnerstwo z Cambridge Innovation Center to część strategii łączenia sił z najlepszymi specjalistami w dziedzinie innowacji i kreowania przestrzeni pracy na świecie. Naszym wspólnym celem jest tworzenie wyjątkowych miejsc dla firm różnej wielkości. Warszawski oddział CIC będzie pierwszym przedsięwzięciem, które razem zrealizujemy, zaprojektowanym tak, aby stworzyć przyczółek do dalszego rozwoju takich kampusów w Europie – mówił Marian Herman, prezes zarządu HB Reavis ogłaszając partnerstwo s CIC.

Tim Rowe spodziewa się natomiast, że z współpracę z HB Reavis, umożliwi CIC znaczące przyspieszenie rozwoju kampusów na całym świecie. Środki pozyskane w wyniku partnerstwa planuje też przeznaczyć na pozyskanie najlepszych ekspertów, którzy pomogą mu w zarządzaniu tym przedsięwzięciem w kolejnej fazie ekspansji.

Marek Jaślan