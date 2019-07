Od rana demonstranci próbowali dostać się do środka parlamentu. W końcu protestującym udało się sforsować wejście. Wdarli się do środka i zdemolowali salę obrad. Sprzeciwiają się prawu umożliwiającemu ekstradycję do Chin.

autor: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

