Bałkany to szansa, zwłaszcza dla "budowlanki"

Polscy inwestorzy coraz chętniej patrzą na rynki krajów bałkańskich - wskazała w poniedziałek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, że na większej obecności naszego biznesu w regionie Bałkanów Zachodnich może skorzystać m.in. branża budowlana

Szefowa MPiT weźmie udział w Szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, organizowanym 3-5 lipca, podczas którego po raz pierwszy ma się odbyć forum biznesowe krajów bałkańskich i państw UE. W ramach szczytu planowane jest też spotkanie w formacie Trójkąta Weimarskiego na temat nowej polityki przemysłowej UE.

Jak podkreśliła podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami Emilewicz, Polska ma szereg doświadczeń związanych z transformacją gospodarczą, których nie ma żadne z państw tzw. starej Europy i możemy się nimi podzielić z krajami Bałkanów Zachodnich. Chodzi, jak podkreśliła, m.in. o wnioski, które Polska wyciągnęła ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Mówiące o tym, że nadmierne uzależnienie od kapitału zagranicznego, budowanie przewagi konkurencyjnej na niskich kosztach czy słabość instytucji są paliwem, które bardzo szybko się wyczerpuje. Warto zatem, żeby państwa bałkańskie postawiły na podniesienie innowacyjności gospodarki, szukanie globalnych nisz - podkreśliła Emilewicz.

Zaznaczyła, że państwa te stoją przed „poważną transformacją m.in. infrastrukturalną”, z czego mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy. „Żadna z polskich firm budowlanych nie skorzystała na transferach europejskich, które służyły, i służą nadal, budowie infrastruktury drogowej, kolejowej, mostowej, wiaduktowej” - powiedziała. Dodała, że nasze przedsiębiorstwa, jako główni podwykonawcy, de facto realizują największe inwestycje w Polsce.

Szczyt jest zatem dobrą okazją, choćby dla firm z sektora budowlanego, by w mocniejszy sposób być aktywnymi na rynkach Bałkanów Zachodnich. Do tego będziemy chcieli zachęcać - mówiła.

Mówiąc o projektach łączących Bałkany Zachodnie z Europą, w ramach których możemy współpracować z krajami bałkańskimi, Emilewicz wskazała też na cyfryzację, energetykę, przemysł rolny i spożywczy.

Podczas szczytu mają się odbyć rozmowy w ramach Trójkąta Weimarskiego z udziałem ministrów gospodarki Niemiec i Francji. „Moje zaproszenie przyjęli minister gospodarki i energii Niemiec Peter Altmaier oraz minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire. To kolejne spotkanie w formacie Trójkąta Weimarskiego. Tym razem będziemy rozmawiali o strategii polityki przemysłowej UE, czyli jednym z najgorętszych obecnie tematów politycznych w UE” - powiedziała Emilewicz.

Przypomniała, że Polska w tym roku przewodniczy w tzw. Procesie Berlińskim, zapoczątkowanym przez Niemcy, który ma przybliżyć Czarnogórę, Serbię, Macedonię Północną, Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Kosowo do gospodarek UE. „Dla nas największym wyzwaniem jest (…) pokazanie, że Unia to nie jest proces skończony” - powiedziała. Dodała, że gotowość do rozszerzenia Wspólnoty jest w interesie zarówno UE, jak i krajów Bałkanów Zachodnich. „Proces Berliński nie jest dla nich nagrodą pocieszenia, ale jest pierwszym etapem do pełnej integracji” - podkreśliła.

Jak zaznacza MPiT, w Proces Berliński w ramach, którego Polska jest jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, są też zaangażowane: Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz krajowe instytucje finansowe.

Według MPiT w 2018 r. na liście polskich partnerów eksportowych najwyżej uplasowała się Serbia (na 34. pozycji z 0,4 proc. udziałem w łącznym wywozie ogółem), następnie Bośnia i Hercegowina (53. miejsce) i Macedonia Północna (67. pozycja). Z kolei w rankingu polskich partnerów importowych najwyższe miejsce zajęła Serbia (55. pozycja z 0,2 proc. udziałem w przywozie ogółem), następnie Macedonia Północna (67. miejsce), a Bośnia i Hercegowina (85. pozycja) - dodaje resort.

Organizatorami lipcowego Szczytu Bałkanów Zachodnich są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

PAP, mw