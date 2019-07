USA wznowiły rozmowy z Chinami

Negocjacje handlowe z Chinami zostały wznowione - ponformował w poniedziałek w Waszyngtonie Donald Trump. Amerykański prezydent uważa, że nowa umowa powinna być bardziej korzystna dla jego kraju niż dla Chin.

„To już się zaczęło” - powiedział Trump na pytanie dziennikarzy o powrót do negocjacji z Chinami. „Na razie odbywają się rozmowy telefoniczne, ale dojdzie także do spotkania urzędników amerykańskich i chińskich” - wyjaśnił amerykański prezydent.

Zdaniem Trumpa nowa umowa handlowa powinna być bardziej korzystna dla USA niż dla Chin. „Oni od wielu lat mają nad nami dużą przewagę w handlu. Dlatego umowa musi stanowić dla nas korzyść. Nie może być porozumienia na zasadzie 50/50” - stwierdził amerykański prezydent.

Powrót do rokowań gospodarczych i handlowych między obydwoma krajami uzgodnili w sobotę Trump i przywódca Chin Xi Jinpinga podczas szczytu G20 w Osace. Prezydent USA zadeklarówał wówczas także, iż USA nie wprowadzą nowych ceł na produkty z Chin. Zapewnił również, iż USA są otwarte na „uczciwą umowę handlową” z Chinami i ocenił, że jej osiągnięcie byłoby „czymś naprawdę monumentalnym”.

Od blisko roku USA nakładają karne cła na chiński eksport, by zmusić Chiny do zmiany ich polityki handlowej i gospodarczej, na co ChRL odpowiada taryfami odwetowymi. Waszyngton zarzuca Pekinowi m.in. nieuczciwe dotacje do przemysłu, wymuszanie transferu technologii od amerykańskich firm i brak wzajemności w kwestii dostępu do rynku.

Dwustronne negocjacje załamały się w maju, gdy Trump oskarżył Pekin o próby wycofania się z uzgodnionych wcześniej zapisów umowy handlowej. Amerykański prezydent podwyższył wówczas karne cła na część chińskich towarów i zapowiedział kolejne taryfy.

