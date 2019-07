Branża stalowa najbardziej ucierpiała na karuzelach VAT

Firmy dystrybucyjne były największymi ofiarami karuzel VAT-owskich - zeznała we wtorek przed komisją śledczą ds. VAT prezes zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Iwona Dybał.

Jak podkreślała na zakończenie zeznań Dybał, to również na dystrybutorów stali spadło całe odium procederu wyłudzeń i „huraganowa fala kontroli”, które dla wielu firm skończyły się poważnymi sankcjami. Tymczasem to te firmy stworzyły z własnych, prywatnych pieniędzy fundusz na walkę z wyłudzaniem VAT - podkreśliła.

Prezes PUDS zaznaczyła, że najgorszy okres dla branży to lata 2011-2013, kiedy dystrybutorzy stracili połowę rynku, musieli zwolnić 6-8 proc. zatrudnionych, doszło też do co najmniej dwóch bankructw, były też przejęcia i łączenie firm.

Dla wszystkich to był ogromny problem, większość firm stanęła na granicy bankructwa - mówiła Dybał.

Jak podkreśliła, wprowadzony w 2013 r. mechanizm odwróconego VAT na stal „zadziałał idealnie” i od 1 października proceder wyłudzeń zniknął. Podkreśliła też, że branża liczyła się z tym, że procedura legislacyjna będzie trwała bardzo długo, jednak - w jej odczuciu - wszystko poszło „bardzo szybko i bardzo sprawnie”.

SzSz (PAP)