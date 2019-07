We Francji wdarli się do siedziby Amazona

Działacze na rzecz ochrony środowiska i tzw. żółte kamizelki protestują we wtorek we Francji przeciwko firmie Amazon, którą oskarżają o to, że jej działania szkodzą planecie i skutkują zamykaniem małych biznesów, a co za tym idzie - likwidowaniem miejsc pracy.

Kilkudziesięciu protestujących wdarło się we wtorek do biur Amazona w północnej części Paryża. Uczestnicy akcji zorganizowali strajk okupacyjny przy wejściu na teren obiektu.

Akcje przeciwko Amazonowi odbyły się też w Tuluzie i w pobliżu miasta Lille.

Organizatorzy protestu sprzeciwiają się planom otworzenia trzech nowych magazynów firmy Amazon we Francji. Utrzymują, że Amazon przyczynia się do ocieplenia klimatu przez emitowanie zanieczyszczeń podczas transportu ogromnych ilości towarów.

Amazon - największy na świecie sklep internetowy - nie skomentował wtorkowych protestów.

SzSz(PAP)