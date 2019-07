Nowa szefowa KE: Jakie ma stanowisko wobec NATO?

Ma zbliżony do nas stosunek do kontaktów z NATO, ma zbliżony stosunek również do oceny naszych relacji z Rosją - tak marszałek Senatu Stanisław Karczewski skomentował kandydaturę niemieckiej minister obrony Ursuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Karczewski pytany był o tę nominację w środę w wywiadzie dla TVP 1.

„Ma dobre poglądy, wczytywałem się - bo przecież nie znam, nie rozmawiałem nigdy z panią minister (…) - w jej biogram. Ma siedmioro dzieci, to jest wielki sukces. Gratuluję. To jest coś wyjątkowego i wspaniałego. Ma zbliżony do nas stosunek do kontaktów z NATO, ma zbliżony stosunek również do oceny naszych relacji z Rosją. Myślę, że to będzie taki okres, który pozwoli na zwiększenie uwagi na bezpieczeństwo Europy, nie tylko Wschodniej” - powiedział Karczewski.

Marszałek pytany był o to, jak będą wyglądały stosunki Brukseli z Warszawą w kontekście wypowiedzi von der Leyen z listopada 2017 r. Wówczas von der Leyen w talk-show w ZDF uznała za istotne, by wspierać „zdrowy demokratyczny opór” młodej generacji w Polsce. Minister stwierdziła również, że chciałaby „wziąć w obronę kraje wschodnioeuropejskie”.

„Pamiętam tę wypowiedź, nie podobała mi się (…). Krytycznie ją oceniałem, ale jestem przekonany, że rozmowa, dialog - pan premier mówił o tym, że rozmawiał z panią minister, że będzie rozmawiał, że będzie dialog - zawsze prowadzi do dobrych rozwiązań, do złagodzenia tego krytycznego stanowiska czy krytycznej oceny (…). Jestem przekonany, że też pani minister będzie wsłuchiwała się w to, co my mamy do powiedzenia, w to, co ma rząd Prawa i Sprawiedliwości do powiedzenia” - powiedział Karczewski.

Szefowie państw i rządów krajów UE porozumieli się we wtorek co do obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Zgodnie z nim Niemka Ursula von der Leyen została kandydatką na szefową Komisji Europejskiej, a premier Belgii Charles Michel wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej.

Rada Europejska nominowała też Francuzkę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego i zaproponowała Hiszpana Josepa Borrella na stanowisko szefa dyplomacji UE. PAP/ as/