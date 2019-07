Internet ułatwia Polakom życie

Ponad 80 proc. Polaków korzysta z Internetu, a blisko 90 proc. z nich sądzi, że dzięki dostępowi do sieci ich życie jest łatwiejsze.

Internet jest szczególnie istotny dla mieszkańców terenów wiejskich oraz małych i średnich miast – wynika z badania „Internet w życiu Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.

Internet towarzyszy prawie każdemu z nas. Zgodnie z zaprezentowanymi w środę wynikami badań - korzysta z niego aż 84 proc. Polaków.

Ułatwiacz życia

Dla dziewięciu z dziesięciu (89 proc.) Internet to po prostu „ułatwiacz” życia. Dotyczy to przede wszystkim komunikacji z innymi ludźmi, usług bankowych, dostępu do najnowszych wiadomości oraz edukacji. Blisko 70 proc. polskich internautów – jeśli to możliwe - wszystkie sprawy załatwia online.

Co ciekawe – to osoby mieszkające na wsi i w miastach od 20 do 500 tysięcy mieszkańców nie wyobrażają sobie dnia bez Internetu. Tylko co piąty internauta (20%) wykorzystuje Internet wyłącznie w celach służbowych.

O tym, że Polacy coraz chętniej korzystają z Internetu, a przede wszystkim z e-usług, przekonujemy się na co dzień. Najlepszy dowód to liczby. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach tego roku ponad 1 250 000 Polaków założyło Profil Zaufany. To dotychczasowy rekord, a na tym nie koniec – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. – W ciągu pierwszej połowy tego roku Polacy zgłosili narodziny niemal 20 tysięcy dzieci, wysłali ponad 220 tysięcy pism do urzędów, złożyli niemal 75 tysięcy wniosków o dowód osobisty, a ponad 27 tysięcy razy skorzystali z usługi meldunkowej. Wszystko to bez wizyty w urzędzie – w pełni online – dodał szef MC.

Rekordy popularności biją też usługi „samochodowe”. Od początku stycznia do końca czerwca Polacy 279 tysięcy razy sprawdzili swoje punkty karne, ponad 428 tysięcy razy – skorzystali z e-usługi Bezpieczny Autobus, a historię pojazdu sprawdzali… ponad 68 milionów razy!

Chcemy więcej!

Wracając do badań – nasi badani mają poczucie, że już naprawdę wiele spraw urzędowych można załatwić przez Internet (m.in. podatki, wnioski o dowód). Polacy chcą jednak jeszcze więcej i jeszcze częściej korzystać z tego, co daje im Internet, w tym e-administracja.

Najwięcej, bo aż 34 proc. badanych uważa, że w większym stopniu powinniśmy wykorzystywać Internet w obszarze zdrowia i e-medycyny. Zdaniem takiego samego odsetka respondentów - digitalizacja w jeszcze większym stopniu powinna objąć administrację państwową i usługi dla obywateli. 30 proc. chce większego wykorzystania Internetu w edukacji.

Bez telefonu ani rusz

Na czym Polacy surfują w sieci? Przede wszystkim na telefonach komórkowych (86 proc. korzystających).

Mając do wyboru tylko jedno urządzenie, na którym mogliby mieć dostęp do Internetu, co drugi ankietowany (52 proc.) wybrałby smartfona.

Tylko co czwarty (28 proc.) postawiłby na laptopa. Internet mobilny najczęściej jest wykorzystywany przez mieszkańców wsi. Z Internetu stacjonarnego najczęściej za to korzystamy w miejscach… pracy.

MC/ as/