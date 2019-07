Jesteśmy online non stop

Pomimo, że nie wyobrażamy sobie życia bez internetu wciąż 3 mln polskich gospodarstw domowych pozbawionych jest dostępu do sieci. Ma to zmienić megaustawa o wspieraniu i rozwoju sieci telekomunikacyjnych,która aktualnie jest procedowana w Sejmie.

Nowe przepisy mają głównie za zadanie znieść bariery inwestycyjne, zwłaszcza tam gdzie zabudowa jest rozproszona, a przez to nieopłacalna dla inwestorów do budowy niezbędnej infrastruktury - poinformowała Wanda Buk wiceminister cyfryzacji.

Z badania „E-Polacy. Co robimy w Internecie?” przeprowadzonego na zlecenie ministerstwa cyfryzacji, wynika że Polacy przede wszystkim traktują internet jako całkowicie nieodzowny element ich życia. Zdaniem Marka Zagórskiego ministra cyfryzacji to fundamentalna zmiana.

Jak twierdzi Zagórski, Polacy doceniają to, że e-administracja się zmienia chcą jak najwięcej spraw załatwiać online.

To badanie to dla nas drogowskaz w jakim kierunku podążać powinna cyfryzacja, czego oczekują obywatele. Założyliśmy ambitny cel, że do końca roku 10 mln Polaków będzie miało profil zaufany, obecnie jest ich 3 mln 600 tys. Zwiększamy systematycznie przepustowość systemu, co zalecamy operatorom obsługującym- mówi minister cyfryzacji.

i dodaje,

mogę zapewnić, że cały czas staramy się zapewnić lepszą przepustowość, tak by serwery wytrzymywały obciążenie. Zainteresowanie zwiększa się, coraz więcej osób zakłada profile zaufane, dlatego też, o ile w styczniu składano 3 podpisy na sekundę, w marcu 31 podpisów to obecnie już 250 podpisów na sekundę, to wymaga ciągłych zmian i przewymiarowywania systemu, tak by serwery wytrzymywał obciążenie, tłumaczy minister cyfryzacji.

Oczywiście, jak tłumaczy minister nie można przewidzieć każdej sytuacji, jak choćby to że niemal milion Polaków jednocześnie będzie składało wniosek 500 plus czy Dobry Start,jak miało to miejsce 1 lipca. Mimo to jednak system wytrzymał i wnioski udało się złożyć mimo chwilowych problemów.

Z badania „E-Polacy. Co robimy w Internecie?”, przeprowadzonego przez resort cyfryzacji wynika, też że średnio w internecie spędzamy ok. 2-3 godz, w zależności od tego czy jest to nastolatek, czy dorosły. Dla 60 proc. dorosłych i 80 proc. nastolatków główny dostęp do sieci zapewnia smartfon, dlatego też niezwykle ważny jest rozwój internetu mobilnego.

O ile z komputera stacjonarnego korzystają jeszcze dorośli zwłaszcza w pracy, to dla młodzieży taki sprzęt to już archaizm z Muzeum Techniki. Co ciekawe ankietowani myśląc o korzystaniu z internetu, nie brali pod uwagę streamingu czy komunikatorów, stąd dane dotyczące ilości godzin spędzonych w sieci są zaniżone w tym badaniu - twierdzi Marek Zagórski minister cyfryzacji.

Najczęściej z internetu korzystają lekarze, nauczyciele, osoby niepełnosprawne i rolnicy.

Ankietowani wskazali również, że oczekujemy zwiększenia pojemności sieci, dostępu do internetu z każdego miejsca i zniesienia limitu transferu danych, co właśnie stanowi wyzwanie na przyszłość.

Jednocześnie jednak jesteśmy świadomi zagrożeń, zwłaszcza dla dzieci.