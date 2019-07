30-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17, pomiędzy Garwolinem (Mazowieckie) a węzłem Ryki Północ (Lubelskie) oddano w czwartek do użytku. To kolejny oddany fragment z około 100 km budowanej obecnie S17 na trasie Lublin-Warszawa.

„Oddajemy do dyspozycji kierowców i wszystkich tych, którzy przemieszczają się polskimi drogami kolejny odcinek bezpiecznej, przewidywalnej, komfortowej drogi” - powiedział podczas uroczystości otwarcia drogi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zapowiedział, że niebawem oddane będą kolejne odcinaki drogi ekspresowej S17, w sierpniu lub wrześniu odcinki autostrady A1, a następne są przygotowywane do realizacji. „Dotrzymujemy słowa, bo kiedy rozpoczynaliśmy obecną kadencję parlamentu, mówiliśmy, że naszym celem jest budowa bezpiecznych dróg i to się dzieje” - dodał Adamczyk.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (L) i minister środowiska Henryk Kowalczyk (2L) podczas otwarcia odcinka S17 / autor: PAP/Przemysław Piątkowski

Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski dziękował wszystkim wykonawcom inwestycji, bo - jak powiedział - dzięki nim „mamy drogi, które wprowadzają Polskę do krajów rozwiniętych”. „Bezpieczeństwo na drogach jest jednym z elementów bezpieczeństwa naszych obywateli w ogóle. Rząd PiS stawia sobie za cel poprawę bytu Polaków, a jednym z ważnych elementów jest właśnie bezpieczeństwo” - powiedział Suski.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk przekazał uczestnikom uroczystości pozdrowienia od premiera Mateusza Morawieckiego.

„Ta ziemia czeka jeszcze na oddanie odcinka od Garwolina do Zakrętu (), ale przy takim tempie prac, przy takiej organizacji i takim zaangażowaniu jestem przekonany, że również niebawem będą otwierane kolejne odcinki i będzie to już pełne połączenie z Warszawą” - powiedział.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (C), minister środowiska Henryk Kowalczyk (4P) oraz Szef Gabinetu Politycznego KPRM Marek Suski (4L) podczas oficjalnego otwarcia odcinka S17 / autor: PAP/Przemysław Piątkowski

Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń powiedział, że otwarcie tej drogi to element pokonywania bariery w rozwoju Polski wschodniej, którą jest słabsza dostępność komunikacyjna. „Ta droga między Lublinem a Warszawą jest przykładem, że te bariery, które powodowały, że Polska wschodnia rozwijała się wolniej, są niwelowane” - mówił Soboń.

Oddany do użytku odcinek pomiędzy węzłami Garwolin Południe (koniec obwodnicy Garwolina) a Ryki Północ (będący częścią przyszłej obwodnicy Ryk) to w sumie około 30 km drogi ekspresowej S17 o nawierzchni z betonu cementowego.

25 km z nowo oddanej do użytku trasy stanowią dwa odcinki realizacyjne od obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc i od obwodnicy Gończyc do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego. Ich wykonawcą jest firma Budimex, a łączny koszt budowy z uwzględnieniem odszkodowań za przejęte nieruchomości, prac archeologicznych, wynagrodzenia nadzoru to ok. 840 mln zł.

Natomiast kolejne 5 km wraz węzłem Ryki Północ należy już do innego odcinka trasy S17 wyznaczonego pomiędzy granicą województw lubelskiego i mazowieckiego a węzłem Skrudki. Łącznie cały odcinek ma ponad 20 km i ma być gotowy do użytku przed końcem wakacji. Budowa trasy przebiega tu przez trudne geologicznie tereny rzecznych dolin. Nowa droga omijać będzie od wschodu miejscowość Ryki. Wykonawcą jest forma PORR, a wartość robót to 610 mln zł.

Jak podaje GDDKiA, na części oddanej w czwartek trasy przez kilkanaście dni będzie jeszcze obowiązywać ograniczenie prędkości do 100 km/h, co związane jest z niezakończonymi jeszcze procedurami związanymi z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie drogi.

Oddany w czwartek odcinek S17 to kolejny fragment z około 100 km powstającej na trasie Lublin - Warszawa „ekspresówki” od węzła Kurów Zachód do miejscowości Zakręt z wyłączeniem obwodnicy Garwolina (13 km), która jest już wybudowana. Od Kurowa na południe do miejscowości Piaski funkcjonuje już także 70-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17, obejmujący też obwodnicę Lublina.

W czerwcu oddano już do użytku 13 km drogi S17 od węzła Skrudki do węzła Kurów Zachód. Po udostępnieniu 20 km odcinka pomiędzy granicą województw lubelskiego i mazowieckiego a węzłem Skrudki powstanie 140 km trasy S17 od Garwolina (Mazowieckie) do miejscowości Piaski (Lubelskie), którą - jak podaje GDDKiA - kierowcy samochodów osobowych będą mogli pokonać w ok. 70 minut.

W czwartym kwartale 2019 r. kierowcy mają korzystać z następnych nowych odcinków S17 - 13 km od obwodnicy Garwolina do obwodnicy Kołbieli i ponad 15 km od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska.

Natomiast sama obwodnica Kołbieli o długości blisko 9 km, według planów ma być gotowa w drugim kwartale 2020 r. Kolejny budowany obecnie fragment trasy to węzeł Lubelska (ok. 3,5 km), czyli skrzyżowanie dróg S17 z A2 i S2. Planowany termin ukończenia to czwarty kwartał 2020 r. Następne 2,5 km drogi S17 to wielopoziomowy węzeł Zakręt, na skrzyżowaniu z DK2 i wschodnią obwodnicą Warszawy; planowany termin ukończenia prac to drugi kwartał 2021 r.

Łączne koszty budowy trasy pomiędzy węzłami Zakręt i Kurów Zachód to blisko 4 mld zł, z czego blisko 2,1 mld zł stanowi dofinasowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Trwają też prace przygotowawcze dla kolejnych blisko 120 kilometrów „ekspresówki” S17 od miejscowości Piaski do Hrebennego i granicy państwa z Ukrainą. GDDKiA podpisała już umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji i koncepcji programowych dla tej trasy. Gotowa dokumentacja pozwoli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji realizowanej w systemie „projektuj i buduj”. Realizację całej S17 Piaski-Hrebenne przewidziano w latach 2021-2025.

Budowana jest już - będąca fragmentem tej drogi - blisko 10-kilometrowa obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. Powstaje tam jednojezdniowa trasa z docelowym układem dwujezdniowym w obrębie węzłów. Koszt budowy to blisko 195 mln zł. Planowany termin oddania do użytku to drugi kwartał 2021 r.

Renata Chrzanowska (PAP), sek