TETRA Energi także na morzu

System łączności krytycznej TETRA, wdrożony i z powodzeniem stosowany w Grupie Energa, został przetestowany m.in. w ratownictwie morskim i medycznym na Pomorzu. Teraz ten najbardziej zaawansowany i działający w Europie system radiokomunikacyjny będzie wykorzystany także przez LOTOS Petrobaltic. Oferowana przez spółkę Enspirion usługa łączności krytycznej zapewni niezawodną komunikację w sytuacjach kryzysowych oraz w bieżącej pracy.

Przedstawiciele spółki Grupy Energa – Enspirion Spółka z o.o. i LOTOS Petrobaltic S.A. podpisali umowę w sprawie świadczenia usługi łączności krytycznej TETRA. Składa się na nią: komunikacja głosowa w cyfrowym standardzie radiowym TETRA w trybie grupowym i indywidualnym, usługi lokalizacji, transmisja krótkich wiadomości tekstowych. Usługa TETRA, która będzie wykorzystywana przez LOTOS Petrobaltic, jest nietypowa ze względu na zastosowanie w akwenie morskim. Przeprowadzone testy dowiodły, że TETRA zbudowana przez Energę Operatora jako system funkcjonujący na lądzie, świetnie sprawdziła się na morzu. Z tego systemu łączności mogą korzystać w akwenie morskim różne podmioty.

Niezawodna łączność krytyczna i doskonała jakość

Projekt udostępnienia TETRA, który na rzecz Grupy Energa realizuje Enspirion, ma na celu wykorzystanie potencjału sieci TETRA dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego obywateli – mówi Tomasz Lesiewicz, prezes Zarządu Enspirion spółka z o.o. W sytuacjach kryzysowych niezawodna łączność to rzecz kluczowa nie tylko dla energetyki, lecz również dla szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa publicznego. W kolejnych etapach rozwoju projektu będziemy poszukiwać partnerów i klientów, dla których niezawodna łączność jest kluczowa zarówno w codziennej pracy czy służbie, jak też podczas sytuacji kryzysowych. Udostępnienie sieci łączności krytycznej TETRA to przykład racjonalnego gospodarowania zasobami. Jest to szczególnie ważne, gdyż rozbudowa sieci tego typu pochłania znaczne nakłady środków, a Polska jest obecnie jedynym w Europie krajem, który nie posiada ogólnonarodowej sieci łączności krytycznej. Zamierzamy w krótkim czasie znacznie rozszerzyć zasięg naszej usługi bazującej na sieci wybudowanej przez spółkę Energa Operator.