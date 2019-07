Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych do Senatu

Sejmu uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw celem ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Bardzo się cieszę, że Sejm uchwalił ustawę ograniczającą zatory. To nasza recepta na zjawisko, które wpędza przedsiębiorców w kłopoty. Zatory wywołują efekt domina - firma, która nie otrzymuje pieniędzy w terminie, sama nie ma za co płacić swoim kontrahentom, brakuje jej pieniędzy na spłatę kredytów czy opłaty. Często odbywa się to kosztem pracowników, którzy albo nie otrzymują pensji, albo dostają je po terminie. W skrajnych przypadkach zatory doprowadzają nawet do upadku przedsiębiorstw. Wystarczy przypomnieć losy podwykonawców na budowach dróg. Co więcej, opóźnione płatności uderzają w rozwój firm, którym brakuje pieniędzy na inwestycje. To z kolei godzi we wzrost gospodarczy. Trudno dłużej spokojnie przyglądać się temu patologicznemu zjawisku. Dlatego przygotowaliśmy nowe przepisy - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Główne rozwiązania ustawy przygotowanej przez MPiT to: skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory; zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych; ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT), podano także.

Ustawa ta powstała zgodnie z naszą filozofią, która polega na tym, że najpierw słuchamy przedsiębiorców, a dopiero potem tworzymy przepisy. Poprzedziła ją Zielona Księga i jej konsultacje. Analiza sytuacji pokazała, że uzasadnione jest uchwalenie ustawy, która ograniczy zatory. Uregulowania wymagają przede wszystkim takie sytuacje, w których duże firmy o stabilnej sytuacji finansowej, wykorzystują swoją pozycję - narzucają słabszym kontrahentom wydłużone terminy zapłaty lub nie płacą im w umówionym terminie. Tworząc nowe prawo, wzorowaliśmy się na Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii czy Holandii. Po wejściu przepisów w życie będziemy monitorować to, jak się sprawdzają, bo firmy stosujące niechlubne praktyki zazwyczaj chcą omijać nowe regulacje. Będziemy na to reagować - powiedział wiceszef MPiT odpowiedzialny za prace nad projektem Marek Niedużak, cytowany w komunikacie.

Ustawa przewiduje m.in. kluczowe zmiany:

skrócenie - do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury - terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych),

skrócenie - do maksymalnie 60 dni - terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja asymetryczna),

największe firmy będą raportować MPiT swoje praktyki płatnicze,

UOKiK będzie mógł karać firmy, które najbardziej ociągają się z płaceniem kontrahentom,

firmy, które nie dostają zapłaty na czas, zyskają prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT

odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych wzrosną z obecnych 9,5 do 11,5%.

