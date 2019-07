Poczta ostrzega: Uwaga na smsy od poczty!

Cyberprzestępcy wysyłają na losowe numery wiadomości SMS, w których podszywają się pod Pocztę Polską - ostrzega spółka. Na atak najbardziej podatne są osoby, które dopiero złożyły zamówienie i oczekują na przesyłkę.

Wskazano, że na ten atak najbardziej podatne są osoby, które dopiero złożyły zamówienie i oczekują na przesyłkę.

Operator zaleca uważne czytanie otrzymanych wiadomości oraz zawartych w niej linków.

Jak podała Poczta, „atak polega na rozsyłaniu wiadomości zawierających w treści informację o wstrzymanej przesyłce”.

Aby dostawa została zrealizowana Klient jest proszony o dokonanie wpłaty o różnej wysokości (np. 1,40 zł) za pośrednictwem fałszywego linku zamieszczonego w wiadomości. Podany link kieruje do podstawionej strony podobnej do strony prawdziwego pośrednika w płatnościach. Po wyborze banku Klient jest kierowany na stronę Banku, która jest również fałszywa. Klient jest przekonany, że loguje się na stronę swojego Banku, jednak ta strona również jest podstawiona, a link w adresie jest inny niż adres banku - podano. - Klient definiuje osobę do której ma zostać przelana kwota - zatwierdza przelew kodem, jaki otrzymał smsem (kod jest widoczny dla złodzieja, ponieważ strona jest sfałszowana i każda operacja wykonywana na stronie jest monitorowana w czasie rzeczywistym). W otrzymanym smsie kwota, którą klient miał zapłacić nie jest równoważna z kwotą znajdującą się w otrzymanym sms-ie (1,40 zł), może być nawet kilkaset razy wyższa - czytamy w komunikacie.