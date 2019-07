GPW będzie handlować surowcami wtórnymi

Cieszę się, że giełda jest gotowa, by handlować surowcami wtórnymi; dzięki temu zwiększy się recykling, a opłaty dla mieszkańców spadną - ocenił w piątek w Katowicach minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl podczas trwającej w Katowicach Konwencji Programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy rekomendował na następne cztery lata, wobec rosnącej liczby odpadów w Polsce, uporządkowanie rynku odpadów (co powinno m.in. zwiększyć wpływy VAT z przedsiębiorstw tej branży) i zwiększenie obowiązku używania surowców wtórnych przy wytwarzaniu produktów (co stworzyłoby rynek na odpady).

W tym kontekście Dietl zaproponował stworzenie przez GPW „rynku, na którym byłyby handlowane odpady”.

Minister środowiska podczas panelu podkreślił, że bardzo się cieszy, że „giełda jest gotowa by handlować surowcami wtórnymi”.

Odpady powinny stać się surowcem. To to jest też nasze marzenie, by znaczna część surowców stała się surowcem, który będzie podlegał notowaniom na giełdzie - mówił Kowalczyk.