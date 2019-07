MF analizuje obniżenie limitu płatności gotówkowych

W Ministerstwie Finansów są prowadzone analizy dotyczące obniżenie limitu płatności gotówkowych - powiedział zastępca dyrektora departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski podczas Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach.

Sarnowski mówił m.in. o uszczelnieniu systemu podatkowego. Poinformował, że z osiągniętego w ciągu ostatnich trzech lat wzrostu dochodów z VAT o prawie 52 mld zł, przynajmniej 21 mld zł to „efekt szeregu działań uszczelniających”. Wskazał zarówno na zmiany w organizacji administracji, informatyzację oraz legislację.

Jak dodał, w roku 2016 r. uszczelnienie VAT przyniosło 6 mld zł; w 2017 r. - 9,5 mld zł, w 2018 r. - 5,7 mld zł.

W 2019 r. może być odpowiednio mniej, ale żeby nie było wątpliwości, horyzont uszczelniania wciąż jest bardzo duży, wielkość luki VAT-owskiej wciąż niezaadresowanej to jest ok. 25 mld zł - zaznaczył Sarnowski.

Zauważył, że biorąc pod uwagę wielkość luki w VAT raportowaną przez Komisje Europejską dotyczącą innych krajów np. Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, czy Chorwacji, to można dojść do wniosku, że „zmniejszając poziom luki VAT-owskiej w Polsce do ich poziomu, osiągnęlibyśmy dodatkowe wpływy z VAT-u w wysokości kolejnych 12 mld zł”.

Zastrzegł, że chodzi w tym wypadku tylko o efekty uszczelnienia, a nie związane z koniunkturą.

Według niego, aby taki efekt osiągnąć potrzebne jest dalsze wdrażanie analiz Big Data i usprawnienie administracji, aby uzyskiwała pełnię wiedzy na temat obrotu na rynku.

Cały czas ogromnym polem do działania jest problem szarej strefy. W ciągu najbliższych miesięcy pojawi się problem wdrożenia kas fiskalnych on-line pozwalających na zaadresowanie całego szeregu problemów w stosunku, do których administracja do tej pory w ogóle nie miała narzędzi do działania - powiedział.

Zauważył, że w tym tygodniu wiceministrem odpowiedzialnym za legislacje podatkową został Tadeusz Kościński, który w resorcie przedsiębiorczości odpowiadał za cyfryzację i dygitalizację gospodarki.

Jedną z głównych inicjatyw, których mam nadzieję możemy się spodziewać w temacie legislacyjnym, będzie dalsze rozwijanie takich usług dla obywateli, które również równolegle mogą doprowadzić do zmniejszenia szarej strefy - powiedział. Mam na myśli zwiększenie obecności terminali w punktach usługowych, możliwe, że również obniżenie limitów płatności gotówkowych - poinformował.

Zastrzegł, że na razie nie ma jeszcze w MF planów z tym związanych, ale „prowadzone są analizy”. Sarnecki poinformował, że we Włoszech, czy Francji limit płatności gotówkowych wynosi tysiąc euro, a w Polsce 15 tys. złotych, w związku tym pojawia się pytanie o tę kwestię.

Wciąż mamy ogromne pole do działania, tutaj oczekiwałbym zmian i dalszych inicjatyw - powiedział.

Jego zdaniem, jeśli chodzi o walkę z szarą strefą „ogromnym nie w pełni zaadresowanym polem” jest jeszcze obszar ubezpieczeń społecznych, składek na ZUS. Wskazał także na sferę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodał, że resort finansów stara się także działać w kierunku wyprowadzania Polaków z szarej strefy, a jednym z takich działań jest uchwalony w mijającym tygodniu przez Sejm tzw. zerowy PIT dla osób poniżej 26 lat.

Według danych statystycznych ponad 680 tys. osób w Polsce deklaruje, że pracuje w biznesach rodzinnych bez wynagrodzenia. Spora część z tego, to mogą być ludzie młodzi - podsumował przedstawiciel MF.

SzSz (PAP)