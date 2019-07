Grzegorz Bierecki szefem grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE!

Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senator Grzegorz Bierecki stanął na czele grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE. To kolejne, ważne stanowisko Polaka w strukturach międzynarodowych i kolejne potwierdzenie pozycji polskiej dyplomacji w Europie.

Kolejny Polak objął ważne stanowisko na forum międzynarodowym! Sen. Grzegorz Bierecki został w Luksemburgu szefem grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE. Jest 3 Polakiem-szefem EKR(PE- Ryszard Legutko, NATO - Przemyslaw Czarnecki) – pisze na swoim Twitterze eurodeputowany Ryszard Czarnecki. Zgromadzenie Parlamentarne OBWE tworzą przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych państw członkowskich organizacji, a jego zadaniem jest omawianie kluczowych celów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Kolejne stanowisko dla Polski w strukturach międzynarodowych to powód do dumy i wykazanie siły naszego kraju. Nominacja nabiera szczególnego znaczenia w obliczu destrukcyjnych zapędów przedstawicieli polskiej opozycji, usiłujących deprecjonować i degradować rolę Polski w strukturach europejskich – komentuje Grzegorz Bierecki. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zrzeszająca 57 państw, jest najliczniejszą organizacją regionalną na świecie. Oprócz krajów ze Starego Kontynentu, należą do niej również USA, Kanada oraz państwa azjatyckie powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego. OBWE współpracuje z krajami basenu Morza Śródziemnego, Japonią i Koreą. Istotą jej działania jest zapewnienie stabilności i pokoju na kontynencie europejskim. - OBWE to organizacja o niesłabnącym od wielu lat znaczeniu, a w obliczu niepokojów i rosnących w Europie zagrożeń – tak wewnętrznych, jak też zewnętrznych – mocny głos w Organizacji jest ważny dla Polski i jej fundamentalnych interesów. Niezależność naszego kraju, rozumiana jako wolność od nacisków czy swoboda kultywowania tradycyjnych wartości, wymaga silnego, konserwatywnego głosu Polski w strukturach europejskich i światowych – podkreśla Grzegorz Bierecki. – W ostatnim czasie Polska pokazała, że jest podmiotem, nie przedmiotem europejskiej debaty. Dla przedstawicieli partii opozycyjnych, którzy działają w strukturach europejskich, indywidualne nominacje, aspiracje i zaszczyty są celem samym w sobie i usuwają w cień interes narodowy. Dla Prawa i Sprawiedliwości, stanowiska w strukturach międzynarodowych są środkiem do budowania silnej, polskiej pozycji na międzypaństwowej arenie – podkreśla senator RP. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy to grupa polityczna Parlamentu Europejskiego zrzeszająca przedstawicieli środowisk konserwatywnych. Obecnie dysponuje 62 głosami w PE.