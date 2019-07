Adamczyk: Większa przepustowość na linii Katowice-Kraków

Zakończenie w 2020 r. remontów na linii kolejowej Katowice-Kraków między Jaworznem Szczakową i Krakowem przyczyni się do znacznego zwiększenia przepustowości na tej trasie - ocenił w sobotę w Jaworznie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk, wraz z wiceministrem infrastruktury Andrzejem Bittelem, a także prezesem PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneuszem Merchlem obejrzeli tego dnia nowe lokalne centrum sterowania (LCS) na modernizowanej stacji Jaworzno Szczakowa. Prace te są częścią jednego z projektów podstawowych obecnego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.

Całość trwających remontów między Jaworznem, a Krakowem, powinna zakończyć się w 2020 r. W ostatnich miesiącach PLK informowały, że jeszcze w III kw. 2019 r. powinna zakończyć się będąca ich częścią warta blisko 300 mln zł modernizacja linii kolejowej między Jaworznem a Trzebinią.

W ramach tych prac zarządca kolejowej infrastruktury wyposażył węzłową stację Jaworzno Szczakowa w nowoczesne lokalne centrum sterowania (LCS). To miejsce, z którego dyżurni, wspierani przez systemy komputerowe, obsługują urządzenia sterowania ruchem na stacji, szlakach i posterunkach odgałęźnych w obszarze LCS, zapewniając bezpieczną i sprawną jazdę pociągów.

W 2020 r., kiedy zakończymy modernizację całej trasy z Jaworzna Szczakowej do Krakowa, lokalne centrum sterowania będzie nadzorować przejazd jeszcze większej liczby pociągów, ponieważ jednym z efektów prowadzonej modernizacji jest zwiększenie przepustowości na trasie łączącej stolicę Śląska i Małopolski - powiedział w sobotę minister Adamczyk. Tworzymy spójną sieć kolejową, czyli zyskują pasażerowie oraz zapewnione są coraz lepsze warunki przewozu towarów. Tworzymy komfortową i bezpieczną polską kolej, a także, dzięki takim inwestycjom, kolej bardziej nowoczesną - zadeklarował minister infrastruktury. Efektami inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego są nie tylko szybsze i wygodniejsze podróże, ale także wzrost poziomu bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu kolejowego - dodał wiceminister Bittel. PKP PLK równolegle z budową nowych torów, przystanków i modernizacją wiaduktów inwestują w nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym. Zapewnia to bezpieczne i sprawne podróże oraz przewóz towarów na tej ważnej międzynarodowej trasie, łączącej Niemcy, Polskę i Ukrainę - dodał wiceszef MI.

Jak wyjaśniają PLK, w nowoczesnym lokalnym centrum sterowania dyżurni ruchu są wspierani przez system komputerowy. Rozjazdy są przekładane kliknięciem myszki, przejazdy pociągów są śledzone na monitorach, a urządzenia zamontowane w torach odnotowują liczbę przejeżdżających wagonów. Dzięki kamerom na monitorach widoczne są również przejazdy kolejowo-drogowe.

Komputerowe systemy w LCS na bieżąco nadzorują i monitorują wszystkie parametry dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego, co pozwala na bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu kolejowego; wspomagają też pracę m.in. dyżurnych ruchu i nastawniczych, ułatwiając eliminowanie ewentualne nieprawidłowości.

Lokalne centrum sterowania w Jaworznie Szczakowej swoim zasięgiem obejmuje nie tylko stację, na której się znajduje, ale też przystanki osobowe Jaworzno Ciężkowice i Balin oraz posterunki odgałęźne Długoszyn i Pieczyska. Komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zabudowane w LCS Jaworzno Szczakowa zastąpiły systemy przekaźnikowe i zapewniają jeszcze bezpieczniejsze sterowanie ruchem kolejowym na około 20-kilometrowym odcinku Sosnowiec Jęzor - Długoszyn - Jaworzno Szczakowa - Pieczyska - Trzebinia - wyjaśnił prezes PLK.

Modernizację i rozbudowę obiektu w Szczakowej przeprowadzono w latach 2016-2018, kosztem ok. 18 mln zł. W tym czasie zmiany rozpoczęły się na całej stacji w Szczakowej. Podróżni korzystają tam z nowego peronu nr 3; dobiegła końca przebudowa peronu nr 2. Podróżni korzystają też z przebudowanych peronów na przystankach Jaworzno Ciężkowice oraz Balin (przy torze nr 2). Perony przy torze nr 1 w Szczakowej będą gotowe jesienią.

Na stacji Szczakowa wymieniono już 7 km toru, 7 km sieci trakcyjnej, 33 rozjazdy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na szlaku Jaworzno Szczakowa - Trzebinia wymieniono 11 km toru, 11 km sieci trakcyjnej oraz urządzenia sterowania. Obecnie wykonawca przebudowuje drugi tor na odcinku Jaworzno Szczakowa - Trzebinia.

Prace objęły też obiekty inżynieryjne. Kierowcy jeżdżą po nowym wiadukcie drogowym w Jaworznie, w dzielnicy Pieczyska, który zastąpił przejazd kolejowo - drogowy. Kontynuowane są prace przy budowie innego wiaduktu drogowego w Jaworznie oraz w sąsiednim Balinie.

Zakładająca wykorzystanie środków unijnych na lata 2007-2013 modernizacja trasy E30 Katowice - Kraków (w tytułach projektów podawany jest zakres Zabrze - Kraków) rozpoczęła się w 2011 r. i pierwotnie miała zakończyć w czerwcu 2014 r. Na niemal wszystkich odcinkach realizacyjnych powstały problemy.

W 2014 r., gdy wiadomo było, że nie uda się zrealizować robót przy wykorzystaniu poprzednich środków unijnych, poprzenoszono je na inne zadania (do czerwca 2016 zrealizowano tylko prace między Sosnowcem Jęzorem a Jaworznem Szczakową - 12,3 km). Zasadniczą część modernizacji linii Kraków - Katowice przewidziano do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Umowy z nowymi wykonawcami większości odcinków podpisywano w latach 2016 i 2017. Dokończenie modernizacji linii Katowice-Kraków zakłada zaktualizowany Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. Przewidziana w KPK wartość prac do przeprowadzenia to 2,275 mld zł.

Modernizacja, czyli kompleksowa przebudowa służąca m.in. podniesieniu prędkości do 160 km/h, obejmuje tylko odcinek od Sosnowca Jęzora do Krakowa. Poprawę jakości pozostałych odcinków od Katowic do Sosnowca Jęzora przewidziano w innych przedsięwzięciach.

SzSz(PAP)