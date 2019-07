Wakacje z pożyczką na Nowe

Wakacyjne wyjazdy zaplanowało w tym roku ponad 20 mln naszych rodaków. 52 proc. z nich spędza je w kraju, pozostali kierują się za granicę – najchętniej do Chorwacji, Grecji i Hiszpanii. Brak planów wakacyjnych deklaruje 28 proc. Polaków, a niemal 1/3 z nich wskazuje, że wynika to z braku środków. Kasa Stefczyka ma gotowe rozwiązanie – Pożyczka na Nowe.

Sezon urlopowy jest już w pełni. Większość z nas ma już jasno określone plany wakacyjne. Dla spóźnialskich bądź tych, który nie mogli wcześniej zarezerwować sobie wczasów, pozostają tzw. oferty „last minute”. Jednak tego rodzaju propozycje nie dają wiele czasu na zastanowienie. Z reguły należy decydować się bardzo szybko, bo znikają w ekspresowym tempie. Jeśli nie dysponujemy w danym momencie odpowiednią ilością pieniędzy, Kasa Stefczyka ma odpowiednie rozwiązanie – Pożyczka na Nowe (RRSO: 15,56%).

Oferta Kasy to 7000 zł, które są doskonałym rozwiązaniem, kiedy potrzebujemy pieniędzy na dofinansowanie wakacyjnych planów. . Ponadto kKwota pożyczki nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu podczas spłaty zobowiązania, bowiem wysokość miesięcznych rat to jedynie 99 zł. Należy też pamiętać o możliwości skorzystania z wakacji kredytowych po spełnieniu określonych warunków. To rozwiązanie pozwala na zawieszenie spłaty jednej raty miesięcznej w roku kalendarzowym. W efekcie zyskuje się dodatkowy miesiąc na odzyskanie równowagi finansowej. Należy jednak przy tym wziąć pod uwagę, że pozostałe do spłaty raty zostaną proporcjonalnie podwyższone o kwotę zawieszonej raty, dzięki czemu nie zostanie wydłużony okresu spłaty pożyczki.

Pożyczka na Nowe:

-7 000 zł na letni wypoczynek lub realizacje innych planów

-niska rata – 99 zł miesięcznie

-szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja już w 15 minut

-przyjazne zasady spłaty – możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia

-możliwość skorzystania z wakacji kredytowych po spełnieniu określonych warunków

Przykład reprezentatywny z dnia 2.01.2018 r. dla Pożyczki na Nowe: Całkowita kwota kredytu wynosi 7007,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 693 zł) wynosi 9,30%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 1487,50 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 15,56%. Czas obowiązywania umowy – 120 miesięcy, 119 miesięcznych rat równych: 98,80 zł oraz ostatnia, 120. rata: 98,83 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 13 343,53 zł, w tym odsetki: 4156,03 zł.. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.