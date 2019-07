Tokio utrzymało ograniczenia w imporcie z Seulu

Rząd Japonii odrzucił we wtorek apele władz Korei Płd. o zniesienie wprowadzonych niedawno ograniczeń w eksporcie do tego kraju trzech rodzajów materiałów. Japoński minister przemysłu Hiroshige Seko nie wykluczył natomiast rozszerzenia restrykcji.

Tokio ogłosiło te ograniczenia na tle narastającego sporu dyplomatycznego pomiędzy Koreą Południową a Japonią o odszkodowania za pracę przymusową w czasie drugiej wojny światowej. Od czwartku japońskie firmy muszą uzyskiwać licencje na każdą dostawę do Korei Płd. trzech rodzajów materiałów, używanych do produkcji układów scalonych i wyświetlaczy m.in. przez Samsunga, LG i SK.

Władze Korei Płd. określiły te ograniczenia jako „gospodarczy odwet” w sporze o odszkodowania za pracę przymusową i ostrzegały, że zaskarżą restrykcje do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i odpowiednio na nie zareagują. Południowokoreański prezydent Mun Dze In zaapelował do japońskiego rządu o wycofanie ograniczeń i przeprowadzenie negocjacji w tej sprawie.

Apel o zniesienie restrykcji odrzucił we wtorek minister Seko, który oznajmił, że Tokio „absolutnie nie rozważa” wycofania tych środków, które - jak ocenił - nie są sprzeczne z zasadami WTO.

To, czy Japonia wprowadzi dodatkowe środki, zależy od odpowiedzi Korei Płd. - powiedział.

Południowokoreańskie MSZ ponowiło apel o rozwiązanie sporu na drodze rozmów. „Nie jest wskazane dla relacji koreańsko-japońskich, aby oba rządy reagowały wobec siebie w ten sposób. Dlatego wzywaliśmy do konsultacji, aby zapobiec temu dyplomatycznie, i wzywaliśmy Japonię, by z własnej woli wycofała te środki” - powiedział rzecznik resortu Kim In Czul, dodając, że Seul będzie w dalszym ciągu o to apelował.

Źródło rządowe powiedziało agencji Reutera, że przedstawiciel południowokoreańskiego MSZ zamierza poruszyć sprawę wprowadzonych przez Tokio restrykcji ze swoim odpowiednikiem w Waszyngtonie. Według oficjalnych informacji również południowokoreańska wiceminister handlu, przemysłu i energetyki Ju Miung He rozważa udanie się w tej sprawie do USA.

Spór między Koreą Płd. a Japonią związany z japońską inwazją i okupacją Półwyspu Koreańskiego w latach 1910-45 rozgorzał na nowo w październiku 2018 roku, gdy południowokoreański sąd orzekł, iż japońska firma Nippon Steel Corp. musi wypłacić czterem obywatelom Korei Płd. odszkodowania za pracę przymusową.

Japoński rząd potępił ten wyrok. Tokio utrzymuje, że kwestia odszkodowań została ostatecznie zamknięta w 1965 roku, gdy oba kraje podpisały dwustronną umowę o normalizacji stosunków. Według prezydenta Korei Płd. porozumienie między krajami nie zamyka jednak drogi do ubiegania się o odszkodowania przez osoby prywatne.

SzSz PAP