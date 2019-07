Rodzina 500 Plus spełnia swoje założenia

Program „Rodzina 500 plus” to element rządowej polityki rodzinnej, który osiąga swoje cele i wpływa na wzrost dzietności - powiedziała była szefowa MRPiPS, a obecnie europosłanka Elżbieta Rafalska. Dodała, że obecnie wskaźnik dzietności w Polsce jest najwyższy od 20 lat.

Rafalska przypomniała, że celami programu „Rodzina 500 plus” były: poprawa wskaźnika dzietności, walka z ubóstwem, szczególnie wśród dzieci, oraz inwestycja w rodzinę.

Jak oceniła, program osiąga swoje cele. „Wskaźnik dzietności w 2017 r. wyniósł 1,45 i teraz utrzymuje się niemalże na tym samym poziomie. To jest poziom dzietności niespotykany od prawie 20 lat” - podkreśliła była minister rodziny.

Zaznaczyła jednocześnie, że program „Rodzina 500 plus” to jeden z elementów rządowej polityki rodzinnej, który ma wpływać na wzrost dzietności.

Wskazała też m.in. na poprawę dostępności do miejsc opieki nad małym dzieckiem, dobrą sytuację na rynku pracy, wprowadzenie programu „Mama 4 plus”, czy zmiany w Karcie Dużej Rodziny, z której od 1 stycznia mogą skorzystać również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

„Przede wszystkim przybywa nam rodzin wielodzietnych. To potwierdza badania, że Polacy są rodzinni i chcieliby mieć więcej dzieci. Jak im się stwarza dobre warunki m.in. poprzez transfer świadczeń rodzinnych, to śmielej decydują się, by ich rodzina była liczniejsza” - powiedziała Rafalska.

„Polityka rodzinna prowadzona przez rząd jest kompleksowa i mądra. Wydatki traktujemy jako inwestycje w kapitał ludzki, w polską rodzinę, która jest tego warta” - dodała.

Od 1 lipca wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” można składać drogą online, za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej - papierowej.

Program w nowej, rozszerzonej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Z szacunków MRPiPS wynika, że wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci.

PAP/ as/