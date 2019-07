500 Plus dla niepełnosprawnych: Jeszcze w tym tygodniu

Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu parlament zajmie się rządowym projektem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - podkreślił w środę szef KPRM Michał Dworczyk. Jesteśmy zdeterminowani, aby przepisy zostały wdrożone jesienią - oświadczył.

Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przyznawany osobom, które ukończyły 18 lat i które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnej egzystencji; ich dochód nie może też przekraczać 1100 zł. Świadczenie ma zacząć obowiązywać od 1 października br.

„Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zajmie się nim (projektem ustawy) parlament. Oczywiście to jest decyzja pana marszałka i Prezydium Sejmu, ale wierzę, że zajmie się tą ustawą parlament” - podkreślił na antenie PR24 Dworczyk. „Jesteśmy zdeterminowani, żeby została wdrożona jesienią” - zaznaczył.

Szef KPRM wskazał również, że rząd od początku podkreślał, iż to świadczenie ma być skierowane do „tych najbardziej potrzebujących”, do osób, które całkowicie są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. „Im w pierwszym rzędzie uważamy, że trzeba pomóc” - powiedział Dworczyk.

Zapytany, czy będą „kolejne rzędy”, odparł: „Jeśli chodzi o kolejne wsparcie dla osób niepełnosprawnych, czy w ogóle o kolejne programy, to kończy się kadencja - w tej kadencji raczej zamykamy już projekty”.

Premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej - po posiedzeniu rządu - podkreślił, że wprowadzenie nowego świadczenia ma na celu wsparcie osób najbardziej pokrzywdzonych przez los.

„Szacujemy, że program będzie obejmował w pierwszym okresie ok. 300 tys. osób, ale w kolejnych, w związku z orzecznictwem, które będzie weryfikowało tę grupę osób (…), mogą się pojawić kolejne 100 tys., 200 tys., może nawet więcej tysięcy naszych rodaków” - podkreślił szef rządu.

Premier wskazał, że środki na realizację wypłat będą pochodziły z funduszu solidarnościowego. Dodał, że chce, by świadczenie zaczęło obowiązywać już od 1 października br.

Morawiecki podkreślił, że projekt o świadczeniu uzupełniającym to część pakietu „Dostępność plus”, dotycząca likwidacji barier, pomocy w opiece tych osób i możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na leki.

Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju.

