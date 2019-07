Łatwe oszczędzanie z Pekao

Bank Pekao S.A przygotował dla swoich nowych i obecnych klientów, specjalną ofertę promocyjną – 3 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym przez 6 miesięcy. Dodatkowo nowym klientom, którzy otworzą Konto Przekorzystne Bank Pekao wypłaci 100 zł premii.

Jak podają GUS i NBP, z analizy wskaźnika koniunktury konsumenckiej dotyczącego oszczędzania w Polsce, jasno wynika, że coraz więcej Polaków oszczędza pieniądze. W Banku Pekao S.A. tylko w pierwszym kwartale 2019 roku wzrost depozytów detalicznych w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku wyniósł 13,4%. Oszczędzanie Polaków już od kilku lat wykazuje wyraźne tendencje wzrostowe. Stale rośnie też zainteresowanie klientów indywidualnych oszczędzaniem na kontach oszczędnościowych. Bank Pekao S.A przewiduje, że dynamika przyrostu oszczędności gospodarstw domowych będzie nadal kontynuowana na poziomie zbliżonym do 8% rocznie.

Klientom poszukującym ciekawych możliwości ulokowania wolnych środków, Bank Pekao S.A. proponuje łatwe oszczędzanie bez stojącej za tym rezygnacji z wydatków na przyjemności.

Konta Oszczędnościowe w Banku Pekao , oprócz swojego atrakcyjnego oprocentowania, wyróżniają się na tle konkurencji nielimitowanym dostępem do bezpłatnych przelewów przez aplikację mobilną PeoPay. Teraz posiadacze rachunków oszczędnościowych mogą skorzystać także z przygotowanej specjalnie dla nich oferty i otrzymać atrakcyjne 3 proc. w skali roku przez 6 miesięcy.

Chcemy w ten sposób pokazać klientom, jakie korzyści przynosi oszczędzanie i zachęcić do regularnego odkładania pieniędzy na przyszłość. Dodatkowo po otwarciu konta osobistego klienci otrzymują nagrodę w wysokości 100 zł – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Detalicznej.

Oferta Pekao została przygotowana z myślą o wszystkich klientach. Z promocji mogą skorzystać osoby, których średnie miesięczne saldo oszczędności w Banku Pekao S.A. w okresie 1.07.2018-31.05.2019 r. było mniejsze niż 50 zł. Bank oferuje 3 proc. w skali roku przez 180 dni odpowiednio do 30 000 zł na Koncie Oszczędnościowym dla posiadaczy Konta Przekorzystnego lub do 100 000 zł na Koncie Oszczędnościowym Premium dla posiadaczy Konta Świat Premium.

Nowi klienci Banku Pekao S.A. otrzymają 100 zł premii, jeśli założą Konto Przekorzystne do końca lipca. (Bonus zostanie wypłacony osobom, które w okresie 1.07.2018-13.06.2019 nie były związane z bankiem). Dodatkowo spełnienie dwóch prostych warunków – regularne comiesięczne wpływy min. 500 zł oraz realizacja przynajmniej jednej transakcji kartą rewolucyjną do tego konta lub aplikacją PeoPay - zwalnia z opłat za rachunek i za kartę debetową. Dla klientów podróżujących ciekawym rozwiązaniem może być, wydawana do Konta Przekorzystnego karta rewolucyjna.

Pozwala ona w wygodny sposób płacić za granicą prosto z konta w złotówkach, bez przewalutowania z gwarancją niskich kursów.

Dodatkowo, rodzice, którzy składają wnioski o nowe 500+ oraz świadczenie „Dobry Start” na szkolną wyprawkę w serwisie Pekao24, otrzymują rabaty i promocje - konto oszczędnościowe dla dzieci Mój Skarb, oprocentowane na 3 proc., premia 50 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego dla młodych oraz rabaty - m.in. na szkoły językowe, odzież, obuwie, książki i zabawki. Od 1 lipca wnioski online w bankowości elektronicznej Pekao24 złożyło już ponad 300 tysięcy osób.