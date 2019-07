PKO TFI ma już 100 umów na PPK

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisało pierwsze 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) - poinformowało w środę PKO TFI. Podkreśliło, że PPK to długoterminowy biznes, zgodny z misją i strategią Grupy PKO Banku Polskiego.

Zgodnie z prawem od 1 lipca pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób wchodzą do systemu PPK. Co kolejne pół roku - aż do stycznia 2021 r. - system PPK będzie wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorstwach.

Mamy już pierwszych 100 umów o zarządzanie PPK. coraz więcej firm decyduje się nie czekać z decyzjami, co pozwala - przy naszym pełnym wsparciu - na spokojnie przygotować wdrożenie PPK. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że większość firm pierwsze składki przekaże dopiero pod koniec roku. Odpowiednio wczesne przygotowanie się do tej operacji i wsparcie nowoczesnej aplikacji i-PPK pomoże w tym, by była to już tylko formalność - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PKO TFI Łukasz Kwiecień.

W komunikacie przekazano, że PPK w PKO TFI oparte są o fundusz parasolowy PKO Emerytura - sfio, czyli fundusz cyklu życia, który działa w oparciu o subfundusze inwestycyjne zdefiniowanej daty. Inwestycje uczestnika automatycznie dopasowują się do jego wieku, tzn. im bliżej 60. roku życia, tym więcej środków pracuje w bezpieczniejszych instrumentach finansowych. Przypomniano, że przez pierwszy roku funkcjonowania PPK, PKO TFI rezygnuje z pobierania opłaty za zarządzanie.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nie tylko długoterminowy biznes, zgodny z misją i strategią Grupy PKO Banku Polskiego, ale także znakomita okazja do edukacji ekonomicznej Polaków. PPK dają szansę na wyrobienie i utrwalenie nawyków oszczędzania i inwestowania przez miliony uczestników tego programu - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło.

Oszczędności gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik, przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc. Pracodawca ma wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Wpłaty do systemu przekazywane są na indywidualne rachunki uczestników PPK utworzone przez instytucję finansową, która prowadzi i zarządza PPK w danej firmie. W systemie PPK uczestniczą wyłącznie instytucje finansowe zarządzane przez podmioty wpisane do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest wpisane do ewidencji PPK.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest częścią grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego. Produkty Towarzystwa są dostępne m.in. w około 1200 placówkach PKO BP.

PAP, MS