Poczta: Sieci odbioru cieszą się dużym powodzeniem

W pierwszym półroczu 2019 co czwarta nadana paczka trafiła do sieci Odbiór w Punkcie, którą tworzą placówki pocztowe, sklepy Żabka i Freshmarket, stacje PKN Orlen oraz kioski Ruchu - poinformowała w czwartek w komunikacie spółka. W całej Polsce jest już ponad 11,6 tys. takich punktów.

Jak podała spółka, z „najnowszych danych wynika, że do sieci Odbiór w Punkcie Poczty Polskiej tylko w pierwszym półroczu 2019 nadano prawie taki sam wolumen przesyłek jak w całym roku 2018”.

Poczta Polska odnotowała największą dynamikę wzrostu wolumenów odbiorów przesyłek na stacjach PKN Orlenu oraz w sklepach Żabka.

Jednocześnie utrzymuje się mocny wzrostowy trend odbiorów przesyłek w placówkach pocztowych, gdzie odbierana jest ponad połowa skierowanego do sieci click&collect wolumenu paczek - wskazano. W każdym miesiącu pierwszego półrocza 2019 roku dynamika usługi odbiór w Punkcie utrzymywała się na poziomie ponad 200 proc - powiedział, cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży Grzegorz Kurdziel. Nasza strategia zakłada podwojenie przychodów z rynku KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych ) w perspektywie 2023 roku, które obecnie wynoszą prawie 1 mld zł rocznie. Dzięki dalszemu rozwojowi usługi Odbiór w Punkcie jesteśmy w stanie osiągnąć założone cele - dodał.

W komunikacie czytamy, że w związku z dynamicznie rozwijającym się w Polsce e-handlem Poczta Polska planuje zwiększyć liczbę punktów o kolejnych kilkaset, zwłaszcza w obszarach o dużym potencjale na tę formę dostaw, by do końca tego roku do sieci click&collect należało ponad 12,5 tys. punktów odbioru.

SzSz (PAP)