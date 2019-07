Solarisy do Włoch

18 nowoczesnych pojazdów Solaris Trollino 12 dostarczy do Włoch wielkopolski producent pojazdów komunikacji miejskiej, firma Solaris Bus & Coach. Zamówienia złożyli operatorzy SETA Modena oraz TEP Parma.

Wartość umów podpisanych przez firmę Solaris z przewoźnikami to blisko 12 mln euro. Osiem spośród zamówionych trolejbusów zasili flotę przewoźnika SETA Modena, z 10 trafi do TEP Parma.

Spółka poinformowała w czwartek, że zgodnie z umową trolejbusy zostaną dostarczone do Modeny w styczniu 2020 r., z kolei dostawy 10 Solarisów dla TEP Parma odbędą się w kilku transzach, między kwietniem a lipcem przyszłego roku.

Wszystkie pojazdy wyposażone zostaną m.in. w centralny silnik trakcyjny oraz dodatkowo w baterie trakcyjne o pojemności 45 kWh, dzięki którym pojazdy będą mogły pokonać znaczny dystans, bez konieczności podłączenia z trakcją wysokonapięciową.

Solarisy Trollino 12 przeznaczone dla Modeny będę przystosowane do korzystania z sieci trolejbusowej o nietypowym napięciu 750V (zwykle jest to 600-650V).

Wewnątrz klimatyzowanej przestrzeni pasażerskiej zagospodarowano miejsce dla blisko 80 pasażerów, z czego 24 będzie mogło skorzystać z miejsc siedzących. Siedzenia, podobnie jak wewnętrzne ściany boczne, słupki okienne czy też zabudowa komory baterii pokryte zostaną powłoką antygraffiti.

Firma Solaris Bus & Coach wprowadziła do swojej oferty trolejbusy w 2001 roku. Od tego momentu dostarczyła blisko 1500 pojazdów tego typu do klientów z 16 państw - z tego ponad 160 do Włoch.

Solaris Bus & Coach S.A. to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Do tej pory wyprodukował ponad 17 tys. pojazdów. We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach S.A. dołączył do grupy CAF, która objęła 100 proc. udziałów w spółce.

